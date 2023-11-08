Росія має намір відправити українських військовополонених на фронт — ISW

Окупанти планують відправити батальйон "Богдан Хмельницький", який складається з українських військовополонених, воювати проти України.

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Батальйон з українських військовополонених відправляють воювати в Україну на боці РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російське військове командування готується відправити батальйон "Богдан Хмельницький", який складається з українських військовополонених, на фронт в Україні. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни.

Російське пропагандистське інформагентство РИА Новости повідомило, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" склали присягу на вірність Росії та незабаром їх розгорнуть в Україні. Що є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Зазначається, що батальйон буде діяти в складі угрупування "Каскад" терористичної "ДНР". Тобто військовополонених розгорнуть на території Донецької та Запорізької областей.

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"Російські джерела стверджують, що командування РФ ставитиметься до військовополонених так само, як і до російських солдатів, і що вони отримуватимуть однакову зарплату та пільги", - додали в ISW.

За інформацією ISW, російські війська завербували близько 70 українських військовополонених із різних колоній в Росії для служби у батальйоні "Богдан Хмельницький".

Женевська конвенція про військовополонених забороняє використання військовополонених у військових діях на боці держави, яка їх захопила, та обов'язково вимагає, щоб вони не були відправлені в зону бойових дій, не брали участь у праці, що може завдати шкоду їхньому здоров'ю або їхньому життю.

Нагадаємо, батальйон "Богдан Хмельницький" був сформований в "ДНР" із військовополонених українських військ на початку цього року. Після їхнього навчання планується відправлення цього батальйону до певного району на лінії фронту.

Також, після успішної спецоперації українських спецслужб, яку назвали "Синиця", близько 70% росіян виявили бажання здатися в полон України. Тоді російський льотчик Максим Кузьмінов "здав" гелікоптер Мі-8 ЗСУ.

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