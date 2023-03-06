Окупанти розстріляли нашого захисника за слова "Слава Україні": у Зеленського дали жорстку відповідь

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що за кожен такий військовий злочин буде розплата.

Вбивство українського захисника / скріншот

У Мережі з'явилося страшне відео розстрілу українського військового російськими окупантами. Армія Путіна скоїли черговий страшний військовий злочин.

Український активіст і блогер Сергій Стерненко опублікував відео, де російські окупанти розстрілюють українського захисника, який стояв без зброї.

"Ще один військовий злочин росіян. Український військовий потрапив у полон. Після того, як він сказав "Слава Україні", росіяни вистрілили в нього і зняли це на відео", - пише блогер.

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На відео відреагували в Офісі президента.

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Відео розстрілу українського захисника можна подивитися за посилання. Тільки 21+.

Раніше повідомлялося, що українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд російськими загарбниками. Так, чергова партія окупантів була захоплена в полон неподалік від Кремінної у Луганській області. Загарбники заблукали і самі прийшли прямо в руки українських бійців.

Нагадаємо, в український полон потрапив російський окупант, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ, але його знаходили і повертали назад. Загарбник залишився живий завдяки тому, що здав зброю і здався в полон. Росіянина мобілізували і намагалися відправити на "м'ясо".

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