Окупанти розстріляли нашого захисника за слова "Слава Україні": у Зеленського дали жорстку відповідь

У Мережі з'явилося страшне відео розстрілу українського військового російськими окупантами. Армія Путіна скоїли черговий страшний військовий злочин.
Український активіст і блогер Сергій Стерненко опублікував відео, де російські окупанти розстрілюють українського захисника, який стояв без зброї.
"Ще один військовий злочин росіян. Український військовий потрапив у полон. Після того, як він сказав "Слава Україні", росіяни вистрілили в нього і зняли це на відео", - пише блогер.
На відео відреагували в Офісі президента.
"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Відео розстрілу українського захисника можна подивитися за посилання. Тільки 21+.
Раніше повідомлялося, що українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд російськими загарбниками. Так, чергова партія окупантів була захоплена в полон неподалік від Кремінної у Луганській області. Загарбники заблукали і самі прийшли прямо в руки українських бійців.
Нагадаємо, в український полон потрапив російський окупант, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ, але його знаходили і повертали назад. Загарбник залишився живий завдяки тому, що здав зброю і здався в полон. Росіянина мобілізували і намагалися відправити на "м'ясо".
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