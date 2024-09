Росіяни приготували план захоплення двох важливих міст: в ISW розкрили мету окупантів

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що військове командування РФ активізує спроби захопити Курахове і Вугледар у Донецькій області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на ЗСУ, що обороняються на заході Донецької області.

"Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, швидше за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться", - звітують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.