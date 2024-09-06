Росіяни приготували план захоплення двох важливих міст: в ISW розкрили мету окупантів

Російські окупанти активізували наступальні операції під Вугледаром.

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РФ хоче захопити два міста в Україні / Коллаж: Главред, фото: flickr

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що військове командування РФ активізує спроби захопити Курахове і Вугледар у Донецькій області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

"Зусилля російських сил спрямовані на ліквідацію широкого українського виступу на захід і південний захід від Донецька і просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) та вздовж неї", - йдеться у звіті ISW.

Скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на ЗСУ, що обороняються на заході Донецької області.

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"Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, швидше за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться", - звітують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що десант РФ прорвався та намагається обійти Вугледар із флангів. Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти знову атакують у Волноваському районі Донецької області з метою обходу Вугледара із флангів.

ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під Вугледаром. Бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів, яка висунулась на штурм позицій захисників. Відео і фото розлетілися Мережею.

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