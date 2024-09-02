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Десант РФ прорвався та намагається обійти Вугледар із флангів - DeepState

Юлія Закрепа
2 вересня 2024, 22:58
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Відомо, що зранку 2 вересня на Пречистівку, що у Вугледарській міській громаді заїхало дві колони окупантів.
Десант РФ прорвався та намагається обійти Вугледар із флангів - DeepState
Окупанти прорвались у Водяному / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти знову атакують у Волноваському районі Донецької області з метою обходу Вугледара із флангів.

"Вчора важка ситуація була у Водяному, там окупанти на 4 ОВТ з десантом залетіли в село. Останніх намагаються викурити, бої тривають. Росіяни зайшли й на територію шахти "Південно-донбаська №1", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Також відомо, що сьогодні, 2 вересня, зранку на Пречистівку, що у Вугледарській міській громаді їхало дві колони, які об'єдналися в одну з 8 ОВТ, окупанти змогли заїхати до села зі сторони Павлівки. У DeepState повідомили, що триває важкий бій.

відео дня
Десант РФ прорвався та намагається обійти Вугледар із флангів - DeepState
Яка ситуація на фронті / фото: t.me/DeepStateUA

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ Росії

Нагадаємо, що армія РФ окупувала Долинівку на Донбасі, що у Покровському районі - ситуація загострюється. Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ.

Під Покровськом відбувається значне просування РФ. Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Російські окупанти вже заходять у Селидове і намагається просунутися до Українська.

Стало відомо, що окупанти проводять дві операції для оточення ЗСУ. Армія РФ здійснює дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ і намагається оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою. Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський заявив, що найінтенсивніші бої на Покровському напрямку.

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