ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під Вугледаром

РФ продовжує втрачати своїх солдатів у "мʼясних" штурмах.

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Бійці 72 ОМБр завдали потужних ударів по колоні / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Зусиллями ЗСУ російським загарбникам продовжує не щастити на Вугледарському напрямку. Бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів, яка висунулась на штурм позицій захисників.

Відео і фото розлетілися Мережею 1 липня. Бій відбувся на так званій дорозі смерті (для противника, - Главред) під Вугледаром.

На окремих кадрах помітно, що російське командування відправило своїх солдатів у бій не тільки на важкій техніці, а й на мотоциклах.

відео дня

На думку журналіста Юрія Бутусова, така поведінка російського військового керівництва ще раз доводить, що Росія бачить у своїх військах тільки "мʼясо" і відправляє у бій під "комбайн смерті" ЗСУ навмисне.

ЗСУ підірвали колону окупантів - дивіться відео:

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти на Донеччині намагаються розширити географію свого наступу в напрямку Краматорська та Слов'янська. Ворожі сили намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку.

Фахівці видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначили, що на фронті в Україні слід очікувати на "смертельне літо", крім того, вони не виключають нового масштабного наступу росіян.

У ЗСУ підтвердили, що росіяни активізували наступальні операції на різних напрямках фронту, зокрема, на Краматорському, Покровському та Курахівському.

Тим часом український журналіст і військовослужбовець Євген Назаренко зазначив, що Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі Вовчанська й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

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