РФ визначила цілі ударів: названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів

У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/rf-opredelila-celi-udarov-nazvany-goroda-i-veroyatnye-sroki-novyh-obstrelov-10701461.html Посилання скопійоване

Олег Жданов попередив про підготовку удару РФ / УНІАН, міноборони РФ

Головне із заяв Жданова:

У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних БпЛА

Жданов відзначає посилення застосування розвідувальних дронів РФ

Військовий експерт Олег Жданов попереджає: новий потужний ракетно-дроновий удар по Україні можливий у будь-який момент.

За його оцінкою країна-агресор Росія готова до такої атаки. Про це він розповів у коментарі ТСН.

відео дня

Запас дронів і оцінка сил

Жданов вважає, що у противника в наявності постійно перебуває приблизно 300-400 ударних безпілотників, можливо - до 500.

Для по-справжньому масової операції, за його словами, потрібно було б накопичити 700-800 апаратів, але для серії ударів вистачить і наявного запасу.

Що впливає на ймовірність удару

Рішення про проведення масованого удару залежить не тільки від запасів техніки, а й від політичних та економічних міркувань, а також від погодних умов. Наприклад, за холодів і нічних заморозків найімовірніша атака по енергетичній інфраструктурі.

Накопичення техніки та поточна динаміка

За спостереженням Жданова, останніми днями значного накопичення дронів не видно: росіяни витрачають приблизно 150-170 апаратів - практично ті, що виробляють.

З моменту попереднього великого удару минуло небагато часу, тому ймовірність негайної нової масованої атаки, можливо, не дуже висока.

/ Главреда

Розвідка РФ над містами

Жданов відзначає посилення застосування розвідувальних БПЛА російськими військами - дрони регулярно облітали українські міста; минулого тижня один із них облетів усі райони Києва.

Моніторингові канали фіксували нещодавнє застосування: над Чернігівщиною одночасно працювали чотири розвідники, у Дніпрі дрон коригував кілька балістичних ударів.

Чому ППО не завжди збиває розвіддрони

Експерт пояснює: у ППО є пріоритети - знищення одного розвідувального дрона над містом не обов'язково знижує загальну загрозу, бо противник уже має уявлення про цільові напрямки ударів.

Тактична економія боєприпасів

На думку Жданова, краще не витрачати дорогі бойові ракети на маленькі розвідники. Раціональніше залишити такий дрон і зберегти ракети для ударних БПЛА або більш важких цілей, що загрожують людям та інфраструктурі.

Роль розвідувальних БПЛА після ударів

Розвідники виконують важливу функцію підтвердження результатів атак і допомагають знаходити нові цілі - наприклад, фіксують переміщення техніки і вирішують, чи варто завдавати удару по конкретному району, чи направляти туди коригувальників.

Відповідь на удари РФ: позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що висловлення підтримки з боку світових лідерів мають супроводжуватися конкретними заходами - новими санкціями і тарифами проти Росії, щоб посилювати тиск за агресію. За його словами, масштабний удар РФ свідчить про те, що Путін перевіряє реакцію світового співтовариства - чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому втрати агресора мають бути відчутними. Ефективними, на переконання Зеленського, є і наші реальні можливості з нанесення ударів на дальні дистанції.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ обрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред