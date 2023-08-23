РФ знищила вщент школу на Сумщині: з-під завалів дістають тіла загиблих

Уже відомо про загибель двох освітян – їхні тіла дістали рятувальники. Під завалами ще перебувають двоє працівників школи.

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РФ знищила вщент школу на Сумщині дроном-камікадзе, є загиблі/ колаж: Главред, фото: Telegram МВС

У місті Ромни Сумської області російські окупанти зруйнували повністю місцеву школу. Загарбники вдарили по навчальному закладу о 10:05 у середу, 23 серпня.

Уже відомо про двох загиблих освітян, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу", – повідомив голова МВС.

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Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що удар по школі був нанесений дроном-камікадзе "Шахед".

"Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", – йдеться у повідомленні.

РФ знищила вщент школу на Сумщині/ Telegram МВС

РФ знищила вщент школу на Сумщині/ Telegram МВС

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 18 серпня РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, були пошкоджені житлові будинки і заклади освіти. Загарбники завдали ракетного удару по одному з районів обласного центру. Вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Наступного дня, 19 серпня, країна-агресорка РФ здійснила ракетний удар по Чернігову, влучивши у центр міста. Внаслідок атаки загинули 7 людей. Серед загиблих – 6-річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставили в реанімобілі до Києва у важкому стані. Повідомлялося про 180 постраждалих.

Вранці у вівторок, 22 серпня, близько 05:30 країна-агресорка РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок цього було пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Постраждав 70-річний чоловік.

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