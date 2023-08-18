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РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: пошкоджені житлові будинки і заклади освіти

Альона Вороніна
18 серпня 2023, 14:58 оновлено 18 серпня, 15:17
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Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.
Ракетный удар РФ по Запорожью
РФ вдарила ракетами по Запоріжжю/ колаж: Главред, фото: Telegram Юрій Малашко, Telegram Анатолій Куртєв

Країна-агресорка Росія вдень у п’ятницю, 18 серпня, вдарила ракетами по Запоріжжю. Вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги.

Про ракетний удар по місту розповів у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він повідомив, що "прилетіло" по одному з районів обласного центру.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", – розповів Малашко.

відео дня

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів про наслідки атаки окупантів по місту. Він повідомив, що вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки та два освітні заклади.

"Наразі відомо, що від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна і вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Незначні ушкодження отримали два заклади освіти. Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару", – розповів Куртєв.

Він додав, що інформація щодо постраждалих станом на цей час не надходила.

"Сподіваємося, що усі люди дійсно цілі і неушкоджені. Деталі уточнюються", – сказав секретар Запорізької міськради.

  • Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолій Куртєв
  • Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолій Куртєв
  • Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолій Куртєв
  • Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолій Куртєв
  • Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолій Куртєв
  • Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 18 серпня Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолій Куртєв

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Слов’янську.

Внаслідок атаки по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. У Дніпрі дві людини постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що РФ буде лупити ракетами весь час, поки йде війна. Він додав, що в окупантів не змінилися плани. РФ намагатиметься бити ракетами в будь-який час року. Водночас варто розуміти, що окупанти певною мірою використовували накопичений ракетний потенціал, але при цьому вони виробляють нові ракети.

Читайте також:

війна в Україні новини Запоріжжя ракетний удар
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