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РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранений чоловік, пошкоджено 20 будинків

Альона Вороніна
22 серпня 2023, 08:57 оновлено 22 серпня, 08:59
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Була пошкоджена енергетична інфраструктура, частина міста була знеструмлена. Крім цього, окупанти вдарили безпілотником по приватному підприємству біля Дніпра.
Ракетный удар по Кривому Рогу
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу/ колаж: Главред, фото: Telegram Дніпропетровська ОВА

Вранці у вівторок, 22 серпня, близько 05:30 країна-агресорка Росія атакувала ракетою місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок цього було пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру.

Постраждав чоловік 1953 року народження. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

Вілкул зазначив, що постраждалий чоловік має порізи на обличчі, йому надали допомогу, від госпіталізації він відмовився.

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Внаслідок атаки постраждала також енергетична інфраструктура, тому частина міста була знеструмлена. Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено.

"Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють усі служби. Починається видача тарпауліну, плівки, ОСБ та прийом заяв на матеріальну допомогу з міського бюджету", – розповів керівник військової адміністрації міста.

  • Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня
    Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 22 серпня Telegram Дніпропетровська ОВА

Окупанти вдарили дроном по приватному підприємству

У той же час голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що РФ вночі також атакувала Синельниківський район. Російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному підприємству. Там сталася пожежа, рятувальники оперативно загасили вогонь. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених, розповів голова ОВА.

"Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Слов’янську. Внаслідок атаки по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. У Дніпрі дві людини постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

18 серпня РФ вдарила ракетами по Запоріжжю, були пошкоджені житлові будинки і заклади освіти. Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Країна-агресорка Росія 19 серпня здійснила ракетний удар по Чернігову, влучивши у центр міста. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Серед загиблих – 6 річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставили в реанімобілі до Києва у важкому стані. Повідомлялося про 180 постраждалих.

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