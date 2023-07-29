Руїни, розбиті стіни та вибиті вікна: подробиці ракетного удару РФ по Дніпру

Через ракетний удар РФ по Дніпру відомо про 9 постраждалих, розповів Сергій Лисак.

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Наслідки удару РФ по Дніпру / t.me/s/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в п'ятницю ввечері, 28 липня, 9 осіб травмовано, серед них – двоє дітей.

"Через ракетний удар по Дніпру зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 і 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат", - написав він у своєму Telegram- голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Глава ОВА зазначив, що "ще п'ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка".

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"Медики кажуть - всі задовільні. Будуть лікуватися вдома", - додав Лисак.

За даними Лисака, за ніч число постраждалих в Дніпрі не змінилося. Він також розповів подробиці удару РФ по Дніпру.

"У Дніпрі кількість постраждалих не змінилася. 9 осіб, серед яких двоє дітей. Крім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки є ще пошкодження. Це 4 житлових будинки навколо. Одна висотка, інші - двоповерхові. Зачепило і 3 адміністративні споруди та 7 автомобілів", — додав Лисак.

Після третьої години ночі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. До справи приступили комунальники, резюмував він.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 липня, у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Російські окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Пошкодження отримали і адміністративна будівля.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти потрапили в багатоповерхівку і будівлю СБУ.

За словами мера Бориса Філатова, російські окупанти потрапили ракетами "Іскандер" в порожню будівлю СБУ і заодно в житловий будинок поруч, в якому не було мешканців, тому що це була "друга черга" під продаж.

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