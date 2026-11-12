Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

Путін зустрівся з посланцями Трампа. Сторони обговорили територіальне питання, обмін полоненими, роль Європи та перспективи завершення війни.

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Основні заяви на переговорах представників США з Путіним у Кремлі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові заяви:

Путін зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Кремлі

Обговорили обмін полоненими та безпеку в Європі

Путін пригрозив іноземним військам в Україні

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зустрівся у Кремлі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час зустрічі сторони торкнулися перспектив врегулювання війни в Україні, обміну полоненими, участі європейських країн у переговорному процесі та питань безпеки. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Хто бере участь у переговорах Путіна з представниками США

До російської делегації увійшли помічник президента РФ Юрій Ушаков, спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв і Володимир Мединський. З американського боку у зустрічі беруть участь Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

На початку переговорів Путін попросив американських представників передати Дональду Трампу подяку за організацію контактів між Росією та Україною. Окремо він відзначив результати взаємодії на гуманітарному напрямку.

За інформацією російського "Інтерфаксу", Путін також попросив передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її участь у вирішенні гуманітарного питання щодо Олешок - населеного пункту, який опинився в блокаді внаслідок російської агресії.

Російський президент повідомив, що серед тем зустрічі з Віткоффом і Кушнером буде також територіальне питання.

Що Віткофф заявив про прогрес у врегулюванні війни

Стів Віткофф, у свою чергу, позитивно оцінив попередні контакти між українською та російською делегаціями. За його словами, переговори в Абу-Дабі проходили в позитивній атмосфері, а представники обох країн ефективно працювали над обговорюваними питаннями.

Віткофф також передав слова Дональда Трампа про складність російсько-української війни. Американський президент вважає цей конфлікт дуже складним для обох країн.

Одним із конкретних результатів переговорного процесу може стати майбутній обмін військовополоненими. Віткофф назвав підготовку цієї домовленості свідченням прогресу у врегулюванні війни.

Він також повідомив, що після зустрічі з російським президентом передасть Володимиру Зеленському інформацію про результати сьогоднішніх контактів.

Яку роль у переговорах відводять Європі

За словами Віткоффа, європейські представники не брали безпосередньої участі в переговорах в Абу-Дабі, однак були поінформовані про тристоронні контакти України, Росії та США.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Джаред Кушнер повідомив, що американська сторона вже розпочала обговорення з європейськими партнерами майбутньої системи безпеки на континенті.

Він також зазначив, що всі учасники контактів в Абу-Дабі висловили бажання завершити війну. Водночас сторони поки не опрацювали всі необхідні кроки для досягнення цієї мети.

Водночас Путін заявив, що хотів би залучити США до роботи з європейськими країнами, аби ті визначилися зі своєю позицією щодо війни. Російський президент поставив Європі альтернативу - мир або продовження війни.

Що Путін заявив про території та Костянтинівку

Говорячи про можливе територіальне врегулювання, російський президент висловився проти обговорення так званих сірих зон і заявив, що Москва визнає лише один варіант розмежування.

"Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону", - заявив воєнний злочинець Путін.

Також російський диктатор запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок. Він стверджує, що російські війська контролюють місто та готові гарантувати безпеку такої операції.

Путін запропонував залучити до організації місії омбудсменів України та Росії. За його словами, російській стороні знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу міста. Водночас він заявив, що українська сторона має самостійно забезпечити безпеку зі свого боку, якщо вважає, що контролює Костянтинівку.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Путін пригрозив іноземним військам в Україні

Під час зустрічі російський диктатор також висловився щодо можливого розміщення іноземних військових контингентів на українській території. Він пригрозив, що такі підрозділи стануть цілями для російської армії.

Окремо Путін цинічно заявив, що хотів би бачити мир в Україні довготривалим.

В чому ризик для мирних переговорів - коментар експерта

Протистояння Дональда Трампа з Конгресом США може відвернути американську адміністрацію від мирного процесу та ускладнити відносини Вашингтона з Києвом. Найближчі два роки американської політики можуть стати періодом внутрішньої боротьби, наслідки якої позначаться і на зовнішньополітичних рішеннях Білого дому. Про це повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду.

"У чому ризик? Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - попередив Фесенко.

Окрему загрозу становить те, як політична боротьба всередині США може позначитися на зовнішніх контактах американського президента. Зокрема, Фесенко звернув увагу на можливі зміни у взаємодії Вашингтона з Москвою.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - заявив Фесенко.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Інститут вивчення війни (ISW) у звоєму звіті відзначав, що Москва намагається використати тристоронні переговори для просування вимог щодо європейської архітектури безпеки. ISW акцентував на поверненні російської сторони до ультиматумів та перегуках з вимогами грудня 2021 року. Аналітики нагадали, що тоді Кремль наполягав на забороні розміщення нових озброєнь і персоналу в державах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про досягнення у питанні повернення полонених під час переговорів в Абу-Дабі. Буданов підкреснив, що суттєвий результат повернення полонених залишається безумовним пріоритетом України. Він також зазначив, що делегація працювала два дні і що кількість та терміни обміну поки не розголошуються.

Оглядачка NTV Фрауке Німеєр визнала, що тристоронні переговори в Абу-Дабі були здебільшого імітацією.. Вона написала, що домовленість про обмін полоненими стала єдиним реальним результатом зустрічі.

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