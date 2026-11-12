Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

Юрій Берендій
12 листопада 2026, 14:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Путін зустрівся з посланцями Трампа. Сторони обговорили територіальне питання, обмін полоненими, роль Європи та перспективи завершення війни.
Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви
Основні заяви на переговорах представників США з Путіним у Кремлі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові заяви:

  • Путін зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Кремлі
  • Обговорили обмін полоненими та безпеку в Європі
  • Путін пригрозив іноземним військам в Україні

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зустрівся у Кремлі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час зустрічі сторони торкнулися перспектив врегулювання війни в Україні, обміну полоненими, участі європейських країн у переговорному процесі та питань безпеки. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

Хто бере участь у переговорах Путіна з представниками США

До російської делегації увійшли помічник президента РФ Юрій Ушаков, спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв і Володимир Мединський. З американського боку у зустрічі беруть участь Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

На початку переговорів Путін попросив американських представників передати Дональду Трампу подяку за організацію контактів між Росією та Україною. Окремо він відзначив результати взаємодії на гуманітарному напрямку.

За інформацією російського "Інтерфаксу", Путін також попросив передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її участь у вирішенні гуманітарного питання щодо Олешок - населеного пункту, який опинився в блокаді внаслідок російської агресії.

Російський президент повідомив, що серед тем зустрічі з Віткоффом і Кушнером буде також територіальне питання.

Що Віткофф заявив про прогрес у врегулюванні війни

Стів Віткофф, у свою чергу, позитивно оцінив попередні контакти між українською та російською делегаціями. За його словами, переговори в Абу-Дабі проходили в позитивній атмосфері, а представники обох країн ефективно працювали над обговорюваними питаннями.

Віткофф також передав слова Дональда Трампа про складність російсько-української війни. Американський президент вважає цей конфлікт дуже складним для обох країн.

Одним із конкретних результатів переговорного процесу може стати майбутній обмін військовополоненими. Віткофф назвав підготовку цієї домовленості свідченням прогресу у врегулюванні війни.

Він також повідомив, що після зустрічі з російським президентом передасть Володимиру Зеленському інформацію про результати сьогоднішніх контактів.

Яку роль у переговорах відводять Європі

За словами Віткоффа, європейські представники не брали безпосередньої участі в переговорах в Абу-Дабі, однак були поінформовані про тристоронні контакти України, Росії та США.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Джаред Кушнер повідомив, що американська сторона вже розпочала обговорення з європейськими партнерами майбутньої системи безпеки на континенті.

Він також зазначив, що всі учасники контактів в Абу-Дабі висловили бажання завершити війну. Водночас сторони поки не опрацювали всі необхідні кроки для досягнення цієї мети.

Водночас Путін заявив, що хотів би залучити США до роботи з європейськими країнами, аби ті визначилися зі своєю позицією щодо війни. Російський президент поставив Європі альтернативу - мир або продовження війни.

Що Путін заявив про території та Костянтинівку

Говорячи про можливе територіальне врегулювання, російський президент висловився проти обговорення так званих сірих зон і заявив, що Москва визнає лише один варіант розмежування.

"Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону", - заявив воєнний злочинець Путін.

Також російський диктатор запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок. Він стверджує, що російські війська контролюють місто та готові гарантувати безпеку такої операції.

Путін запропонував залучити до організації місії омбудсменів України та Росії. За його словами, російській стороні знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу міста. Водночас він заявив, що українська сторона має самостійно забезпечити безпеку зі свого боку, якщо вважає, що контролює Костянтинівку.

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Путін пригрозив іноземним військам в Україні

Під час зустрічі російський диктатор також висловився щодо можливого розміщення іноземних військових контингентів на українській території. Він пригрозив, що такі підрозділи стануть цілями для російської армії.

Окремо Путін цинічно заявив, що хотів би бачити мир в Україні довготривалим.

В чому ризик для мирних переговорів - коментар експерта

Протистояння Дональда Трампа з Конгресом США може відвернути американську адміністрацію від мирного процесу та ускладнити відносини Вашингтона з Києвом. Найближчі два роки американської політики можуть стати періодом внутрішньої боротьби, наслідки якої позначаться і на зовнішньополітичних рішеннях Білого дому. Про це повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду.

"У чому ризик? Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - попередив Фесенко.

Окрему загрозу становить те, як політична боротьба всередині США може позначитися на зовнішніх контактах американського президента. Зокрема, Фесенко звернув увагу на можливі зміни у взаємодії Вашингтона з Москвою.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - заявив Фесенко.

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви
Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Інститут вивчення війни (ISW) у звоєму звіті відзначав, що Москва намагається використати тристоронні переговори для просування вимог щодо європейської архітектури безпеки. ISW акцентував на поверненні російської сторони до ультиматумів та перегуках з вимогами грудня 2021 року. Аналітики нагадали, що тоді Кремль наполягав на забороні розміщення нових озброєнь і персоналу в державах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про досягнення у питанні повернення полонених під час переговорів в Абу-Дабі. Буданов підкреснив, що суттєвий результат повернення полонених залишається безумовним пріоритетом України. Він також зазначив, що делегація працювала два дні і що кількість та терміни обміну поки не розголошуються.

Оглядачка NTV Фрауке Німеєр визнала, що тристоронні переговори в Абу-Дабі були здебільшого імітацією.. Вона написала, що домовленість про обмін полоненими стала єдиним реальним результатом зустрічі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання новини України мирні переговори Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін хоче повторити сценарій Олешок у Костянтинівці: у Зеленського відреагували

Путін хоче повторити сценарій Олешок у Костянтинівці: у Зеленського відреагували

16:53Війна
"Путін сказав": Зеленський попередив про нові плани РФ щодо міст України

"Путін сказав": Зеленський попередив про нові плани РФ щодо міст України

16:26Аналітика
Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

16:10Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада

Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнати

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнати

Останні новини

17:29

Як перетворити звичайну яєчну шкаралупу на "біле золото" для саду

17:15

Магнітні бурі 13 листопада: на що вказують нові дані про сонячну активність

17:10

Українські королеви краси вийшли заміж за мільйонерів: як склалася їхня доля

17:04

Лобове скло замерзає щоранку: трюк автомеханіка допоможе швидше прибрати лід

16:57

Starlink обмежує ППО: Ігнат розкрив, які цілі стало важче збивати

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
16:53

Путін хоче повторити сценарій Олешок у Костянтинівці: у Зеленського відреагували

16:44

Пожовклі розетки не обов'язково міняти: простий засіб поверне їм чистоту

16:39

Дрова пліснявіють і приваблюють шкідників: 7 невдалих місць для зберігання

16:32

НАБУ і САП рекламуватимуть фонд Стерненка, якому вже спрямували майже 57 млн грн за антикорупційними угодами, - Кравець

Реклама
16:26

"Путін сказав": Зеленський попередив про нові плани РФ щодо міст України

16:26

Свіжа зелень буде під рукою всю зиму: які рослини посадити на підвіконні

16:23

Рекордні результати знищення ворога і попередження терактів свідчать, що СБУ Поклада формує ефективну модель роботи, — експерт

16:10

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

16:03

"Вивернув брудну білизну": Камалія заявила про погрози від відомого продюсера

15:58

Навіщо під час варіння капусти кладуть скибочку хліба: стара хитрість

15:58

Пожовклі подушки стануть білосніжними: секретний трюк прибере навіть старі плями

15:44

Данці навмисно викопують ями у своїх садах: мало хто знає, для чого вони

15:40

РФ зазнає колосальних втрат, але посилює терор: різка заява Рютте

15:34

Найщасливіший день тижня для кожного знака зодіаку: прогноз на 16–22 листопада

15:29

Тест на IQ: потрібно знайти три банани серед міньйонів за 46 секунд

Реклама
15:22

Київстар ТБ ексклюзивно покаже міжнародний турнір з медіафутболу EUROPE F7 STEEL CUP

15:19

Коти мають особливий спосіб спілкування з людьми: що з'ясували вченіВідео

15:18

Холодно навіть із увімкненим опаленням: 6 ознак поганої теплоізоляції

15:11

Модний манікюр на зиму 2027: які кольори та дизайни будуть у трендіВідео

15:03

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

14:53

Волосся буде густим і гарним: п'ять секретів миття голови француженок

14:50

Як повторно використовувати винні корки: три побутові способи

14:44

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

14:41

Як отримати нові кущі малини без купівлі саджанців: простий спосіб для осені

14:32

Переговори щодо завершення війни змінять формат: Стубб анонсував важливу зустріч

14:27

Навіщо ставити миску із сіллю на підвіконня: хитрість для холодної пори

14:10

Меру Дніпра Філатову загрожує відкриття справи про держзраду — ЗМІ

13:59

"Вийти заміж": Білик зробила несподівану заяву про весілля

13:59

Україна атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії: Генштаб назвав уражені заводи

13:57

Українська РЕБ змогла збити "Орєшнік" з курсу: в The New York Times розкрили деталі

13:47

Нові правила бронювання в Україні: що чекає на працівників

13:44

Поверне скатертині білосніжний вигляд: що додати у пралку під час прання

13:23

Світ на порозі кліматичного рекорду: 2027-й може стати найспекотнішим за тисячу років

13:20

"Забракло розуму": російський генерал висміяв Путіна і визнав поразку у війні

13:18

"Час зникнути": Меган Маркл ухвалила важке рішення

Реклама
12:53

"Шахеди" атакують безшумно: "Флеш" попередив про нову тактику російських ударів

12:51

Найтепліший день тижня: де в Україні 13 листопада температура підскочить до +20

12:39

Солому до дерев прив'язують не для краси - навіщо японці роблять це щороку

12:39

Чим розпалити багаття за секунди: топ-5 несподіваних речей із ванної та смітника

12:34

Відомий режисер показав, як виглядає після операції на обличчі через рак

12:32

"До таких реалій не вчили бути готовими": ведуча ТСН відверто розповіла про висвітлення війни в марафоні "Єдині Новини"

12:21

НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби замість протидії корупції - Постернак

12:09

У Кремлі накинулися на Європу перед зустріччю Путіна з посланцями Трампа

11:56

Візит до Путіна після Абу-Дабі: чого очікувати від зустрічі Віткоффа та Кушнера в Кремлі

11:49

"Був у російській військовій формі": зірка "Дизель шоу" розповів про курйоз в укритті

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти