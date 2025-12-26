РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

Внаслідок ворожого удару відомо про постраждалих та загиблого.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-glavnoy-trasse-harkova-goryat-avtomobili-tam-nahodilis-lyudi-10727300.html Посилання скопійоване

У Харкові прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Головне:

Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами

Серед постраждалих - 9-місячна дівчинка

У пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти атакували Харків. Удар прийшовся по найважливішій трасі міста. Є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Він написав, що наразі горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна.

відео дня

"У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється", - зазначив мер Харкова.

Терехов додав, що станом на 16:13 відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

Начальник Харківської ОДА уточнив, що серед постраждалих у Харкові – 9-місячна дівчинка.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

UPD: Кількість загиблих збільшилася до двох, ще 4 людей постраждали повідомив Терехов.

Керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Росія готує новий масований удар по Україні - прогноз

Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що Росія готується до нової атаки на Україну. За його словами, росіяни стабільно приблизно раз у 10 днів атакують енергосистему України.

"Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у п'ятницю, 26 грудня, країна-агресор Росія атакувала місто Умань, що у Черкаській області, ракетою. Внаслідок атаки травмовано 6 людей.

Днем раніше, на Різдво, росіяни атакували Чернігів. Дрон влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинула жінка.

У ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у ніч на 25 грудня противник випустив 131 ударний БпЛА.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред