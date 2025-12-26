РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

Головне:
- Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами
- Серед постраждалих - 9-місячна дівчинка
У пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти атакували Харків. Удар прийшовся по найважливішій трасі міста. Є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Він написав, що наразі горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна.
"У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється", - зазначив мер Харкова.
Терехов додав, що станом на 16:13 відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.
На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.
Начальник Харківської ОДА уточнив, що серед постраждалих у Харкові – 9-місячна дівчинка.
Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
UPD: Кількість загиблих збільшилася до двох, ще 4 людей постраждали повідомив Терехов.
Росія готує новий масований удар по Україні - прогноз
Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що Росія готується до нової атаки на Україну. За його словами, росіяни стабільно приблизно раз у 10 днів атакують енергосистему України.
"Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому", - наголосив він.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, у п'ятницю, 26 грудня, країна-агресор Росія атакувала місто Умань, що у Черкаській області, ракетою. Внаслідок атаки травмовано 6 людей.
Днем раніше, на Різдво, росіяни атакували Чернігів. Дрон влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинула жінка.
У ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у ніч на 25 грудня противник випустив 131 ударний БпЛА.
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
