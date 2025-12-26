Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

Що сказав Зайченко:
- Росія хоче нанести новий масований удар по Україні
- Для підготовки до атаки РФ треба близько 10 днів
- Від російського обстрілу залежатиме обсяг відключень електроенергії
В енергосистемі України ситуація контрольована, та чи покращиться вона у найближчий час - спрогнозувати важко. А все тому, що країна-агресорка Росія готується до нової атаки на Україну.
Про це в етері телемарафону повідомив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко. За його словами, росіяни стабільно приблизно раз у 10 днів атакують енергосистему України.
"Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому", - наголосив він.
Як в Україні подають електроенергію сьогодні
Зайченко пояснив, що станом на зараз графіків аварійних відключень в Україні немає, однак графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки відключень все ще діють.
При цьому по усій Україні графіки відключень для населення різняться в обсязі - від однієї до трьох з половиною черг.
Чи погіршать заморозки ситуацію в енергосистемі
Главред писав, що на думку експерта з енергетики, очільника Ліги Енергетичного Розвитку України Олександра Голіздри, попри те, що цього тижня Україну скували морози, це не спричинить критичної ситуації в енергосистемі.
Особливо, якщо морози будуть короткочасні, приблизно на 2 доби. Тож наразі ризику масових і тривалих відключень світла немає.
Російські обстріли України - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти на Різдво атакували Чернігів. Дрон влучив у багатоповерхівку. Одна людина загинула, ще 5 людей поранено, серед них - дитина.
Раніше, 24 грудня, Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Внаслідок атаки стало відомо, що одна людина загинула, багато поранених.
Про персону: Віталій Зайченко
Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.
