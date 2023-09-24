РФ прибрала всі кораблі з 13-го судноремонтного заводу: що відбувається

Вранці 24 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два ворожі кораблі.

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ЗСУ б'ють по об'єктах окупантів у Криму / Колаж Главреда. Фото: Telegram "Кримський вітер", Міноборони РФ

З 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту у Севастополі окупанти прибрали всі кораблі, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.

Так, в Кілен-бухті, де розташовується 13-й СРЗ ЧФ, немає жодного корабля, крім якогось плавзасобу на вході в бухту. Аналітики припускають, що, судячи з довжини, це БДК проекту 775.

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Ситуація в Чорному морі

Станом на ранок 24 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два ворожі кораблі, в Азовському - один, повідомляли у ВМС України.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 30 суден, з них 5 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря - 30 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Удари по Чорноморському флоту і дії Росії

17 вересня з'явилася інформація про те, що РФ відводить військові кораблі від Криму. За словами речника УДА "Південь" Сергія Братчука, ці дії є заходами ворога щодо запобігання майбутнім атакам українських морських дронів.

Крім того, українське південне командування неодноразово зауважувало, що росіяни використовують цивільні кораблі як "живий щит" у Чорному морі.

Всього за останні кілька тижнів в Криму було атаковано низку російських кораблів, зокрема підлотку і великий десантний корабель.

22 вересня по штабу Чорноморського флоту у Севастополя було завдано ракетного удару. Судячи з відео, ракет, що влучили у будівлю з генералітетом ЧФ, було не менш ніж дві. ЗМІ пишуть, що Україна використовувала для атаки британські Storm Shadow.

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