РФ прибрала всі кораблі з 13-го судноремонтного заводу: що відбувається

З 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту у Севастополі окупанти прибрали всі кораблі, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.
Так, в Кілен-бухті, де розташовується 13-й СРЗ ЧФ, немає жодного корабля, крім якогось плавзасобу на вході в бухту. Аналітики припускають, що, судячи з довжини, це БДК проекту 775.
Ситуація в Чорному морі
Станом на ранок 24 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два ворожі кораблі, в Азовському - один, повідомляли у ВМС України.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 30 суден, з них 5 рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 30 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Удари по Чорноморському флоту і дії Росії
17 вересня з'явилася інформація про те, що РФ відводить військові кораблі від Криму. За словами речника УДА "Південь" Сергія Братчука, ці дії є заходами ворога щодо запобігання майбутнім атакам українських морських дронів.
Крім того, українське південне командування неодноразово зауважувало, що росіяни використовують цивільні кораблі як "живий щит" у Чорному морі.
Всього за останні кілька тижнів в Криму було атаковано низку російських кораблів, зокрема підлотку і великий десантний корабель.
22 вересня по штабу Чорноморського флоту у Севастополя було завдано ракетного удару. Судячи з відео, ракет, що влучили у будівлю з генералітетом ЧФ, було не менш ніж дві. ЗМІ пишуть, що Україна використовувала для атаки британські Storm Shadow.
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