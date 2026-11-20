Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на наступний тиждень.

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Офіційний курс валют в Україні на 23 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у понеділок

Яка нова вартість злотого

На понеділок, 23 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість долара, євро та злотого суттєво знизилася. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,92 грн/дол. Водночас 20 листопада валюта коштувала 45,05 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 13 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 23 листопада встановлено на рівні 49,27 грн/євро, що на 26 копійок менше, ніж у п’ятницю (49,53 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,06 грн/злотий. 20 листопада ця валюта коштувала 11,22 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 16 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 29 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що протягом 23-29 листопада курс долара в Україні перебуватиме в межах 45,1-45,75 грн, а євро – 50-52 грн.

За його словами, попри тиск на гривню, Національний банк матиме можливості для підтримання відносної стабільності валютного ринку.

Банкір також застеріг від надмірного реагування на гучні повідомлення про стрибки долара. Інформаційний ажіотаж може спонукати людей скуповувати валюту через страх подальшого подорожчання, хоча така стратегія не завжди виправдана.

"І саме тут виникає найбільший ризик. Адже готівковий долар, придбаний на початку місяця за 46,5-47 грн, зовсім не обов’язково вдасться вигідно продати наприкінці року. Після пікових спредів, що сягали 1-1,5 грн, наступного тижня ми побачимо їхнє "звуження". Відтак продавцям "в моменті" доведеться думати, що робити з поспіхом придбаною готівкою", - підкреслив він.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов говорив, що до кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозується. Основні коливання курсу долара на міжбанківському ринку очікуються в межах 45–46 грн, хоча в готівковому сегменті валюта може коштувати дорожче.

Економіст і фінансист Олександр Савченко вважає, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попереджав, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

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