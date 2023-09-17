РФ відводить військові кораблі від Криму: що відбувається

Росія відводить неушкоджені військові кораблі Чорноморського флоту подалі від окупованого Криму.
Як розповів в ефірі 24 каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, ворог допускає нові удари морських БПЛА і намагається врятувати флот.
Він, зокрема, нагадав, що три великі десантні кораблі вже помітили в Азовському морі. Цей тип суден здатен покривати логістичні потреби противника.
"Три БДК завели в Азовське море. Кораблі повиходили з пунктів базувань. Тут є дуже важливий нюанс - влучання (БПЛА по російському флоту - Главред) дуже суперове. Є влучання у найбільш захищеній морській фортеці Чорноморського флоту - Севастополі. Все інше теж знаходиться під вогневим контролем ВМС України", - наголосив Братчук.
Він констатував, що росіяни роззосереджують свої кораблі, виводять їх максимально в море - у бік Новоросійська.
"Ракетоносіїв поки що немає. Вони споряджені, але не задіяні. Можливо, побоюються якогось чергового удару "Малюка", - сказав Братчук.
Удари по російському флоту - головне
Протягом останнього тижня відбулась ціла серія атак невідомих морських БПЛА на військові кораблі Чорноморського флоту.
Зокрема, 13 вересня було зруйновано ВДК "Мінськ" і пошкоджено підводний човен "Ростов-на-Дону" у Севастополі.
Того ж вечора ЗСУ підтвердили знищення російського катера "Тунець".
Наступного дня, 14 вересня, було підбито ракетоносій "Самум", хоча у Міноборони Росії брехали, що безпілотник вдалося знищити вогнем корабля.
Водночас російський носій "Калібрів" "Циклон" Росія ще жодного разу не застосувала по материковій Україні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Жданов назвав сценарій завершення війни з Росією в найкоротші терміни
- "Процес серйозно зрушився з місця": Ігнат про навчання українських пілотів на F-16
- "Ведуться активні штурмові дії": у ЗСУ розповіли про ситуацію в Кліщіївці