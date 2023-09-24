Адвокат пояснив, чи мають право співробітники військкоматів затримувати людей на вулиці

Повістки в Україні під час воєнного стану можуть вручати в публічних місцях. Юрист пояснив, чи мають право співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці.

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Представники ТЦК мають право затримувати людей тільки разом з поліцією / Колаж фото УНІАН і ТСН

Повістки в Україні під час воєнного стану можуть вручатися в будь-яких публічних місцях. У коментарі "РБК-Україна" розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, чи дійсно представники ТЦК (в просторіччі ‒ військкоматів) можуть затримувати чоловіків прямо там.

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть затримувати людей тільки спільно з поліцією, і тільки якщо має місце певне правопорушення, каже юрист.

"Також є так звані уповноважені особи або патрулі. До їх складу входять і представники Національної поліції, і військовослужбовці Національної гвардії. Вони повинні бути призначені наказом коменданта. Комендант повинен видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути зазначено, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла і службових приміщень, і огляду речей особи", – пояснює Маринич.

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Він стверджує-затримання має відбуватися, якщо мав місце який-небудь злочин. А якщо людина просто відмовляється отримувати повістку і при цьому поводиться нервово і агресивно, то навіть така обставина навряд чи має стати підставою для затримання, каже юрист.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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