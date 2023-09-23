Атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі: серйозно поранено двох російських генералів - Буданов

Командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков - без свідомості.

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Буданов прокоментував ракетний удар по Севастополю 22 вересня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

За його словами, серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков - без свідомості.

"Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі - вони не входять до того переліку, який я вам озвучив", - сказав глава ГУР в коментарі Голосу Америки.

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Олександр Романчук-командувач угруповання російських сил на запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році.

Генерал-полковник Олександр Романчук / Фото: Вікіпедія

Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Генерал-лейтенант Олег Цеков / Фото: Вікіпедія

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР поки немає.

Крім цього, начальник ГУР не став відповідати на запитання, чи використовували для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ ракети західного виробництва.

Удари по Криму 22 вересня

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українська армія завдала успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"22 вересня близько 12: 00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі", - підкреслили в Страткомі.

Про поранених і загиблих в Міноборони РФ не повідомляли, хоча атаку ЗСУ і підтвердили. У відомстві Шойгу стверджують, що лише один військовослужбовець ЗС РФ пропав безвісти.

Як пише видання Агентство.Новости, російські федеральні телеканали до вечора п'ятниці перестали згадувати про те, що штаб Чорноморського флоту Росії в анексованому Севастополі постраждав в результаті ракетного удару.

Якщо в перші години після удару вони розповідали про наслідки атаки і навіть показували картинку з міста, то до вечора з новинних випусків стала зникати навіть згадка про штаб.

"Щойно подивився головний вечірній випуск новин "Время" на "Першому каналі" (50-хвилинна програма). Нічого не почув про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі", - написав кореспондент BBC в Москві Стів Розенберг у соцмережі X (колишній Twitter).

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