Росіяни масово запускають БПЛА по скупченню цивільних на Херсонщині

Окупанти, окрім ударних, також використовують FPV-дрони й ті, які можуть нести осколкові боєприпаси.

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Окупанти атакують скупчення цивільних в Херсонській області / колаж: Главред, фото: Херсонська ОВА, УНІАН

Очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк повідомила, що російська окупаційна армія почала частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних на Херсонщині.

"На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні", - заявила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Гуменюк також додала, що окупанти, окрім ударних, також використовують FPV-дрони й ті, які можуть нести осколкові боєприпаси.

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"Снаряди окупанти скидають в місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби, або коли люди просто йдуть з роботи додому", - пояснила вона.

Російські атаки по Херсонщині

Нагадаємо, що РФ скинула авіабомбу по житловому кварталу Нової Каховки. Декілька російських літаків вилетіли із району Таганрога та випустили КАБ у бік Бериславського району, але одна з авіабомб упала у Новій Каховці.

Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона. Дві керовані авіабомби російські загарбники скинули з літаків близько 4 години ранку. Є постраждалі та руйнування.

РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

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