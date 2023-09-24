ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

Однак у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, розкрив Євлаш.

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ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що українські військові вже дістають до одного логістичного маршруту окупантів на Бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати інші.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут - Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА. Також у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, це і траси, які ведуть з окупованої території. Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - пояснив Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника, вперше після тривалої перерви ворог спробував перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки та кинув у бій своїх в’язнів - всі вони були знищені.

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Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі. Під час контрнаступу ЗСУ на заході Запорізької області знищили одне з формувань російських окупантів - 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, також наступають на Бахмутському напрямку.

ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ. На напрямку Роботино-Новопрокопівка в Запорізькій області українські військові мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

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