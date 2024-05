РФ намагається створити на Харківщині буферну зону, а не просунутися всередину - ISW

13 травня російські окупанти продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, віддають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Таких висновків військові експерти ISW дійшли з огляду на відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

У ISW наголосили про те, що російські сили намагаються створити "буферну зону" а не протистояти вглиб, як раніше оцінював інститут.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.