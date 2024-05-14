РФ намагається створити на Харківщині буферну зону, а не просунутися всередину - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни змінили свою оцінку подій у Харківській області.

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Окупанти створюють на Харківщині буферну зону / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, deepstatemap.live, 38 окрема бригада морської піхоти

13 травня російські окупанти продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, віддають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Таких висновків військові експерти ISW дійшли з огляду на відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

Війна в Україні - карта Deep State / Фото: deepstatemap.live

У ISW наголосили про те, що російські сили намагаються створити "буферну зону" а не протистояти вглиб, як раніше оцінював інститут.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Уранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

13 травня моніторинговий канал DeepState повідомив, що наступ РФ на Харківщині триває. Ворог окупував ще кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ.

Аналітики зазначають, що поблизу населеного пункту Липці ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійниково-Зелене і продовжує свій рух у напрямку села Липці.

14 травня аналітики DeepState повідомили, що армія країни-агресора РФ окупувала село Лук'янці на півночі Харківської області.

Аналітики також повідомили, що окупанти просунулися біля Вовчанська, у Глибокому, біля Ягідного, на південь від Первомайського, у Красногорівці та біля Вербового.

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