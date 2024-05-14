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РФ окупувала ще одне село на Харківщині - DeepState

Анна Ярославська
14 травня 2024, 07:30
553
Наступ російських окупантів у Харківській області триває.
Село Лук'янці, окупанти
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, МО рф

Армія країни-агресора РФ окупувала село Лук'янці на півночі Харківської області. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у свіжому зведенні з фронту.

Аналітики також повідомили, що окупанти просунулися біля Вовчанська, у Глибокому, біля Ягідного, на південь від Первомайського, у Красногорівці та біля Вербового.

"Уточнено ситуацію в Зеленому - тривалий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село", - йдеться у повідомленні.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Довідка. Лук'янці - село в Лук'янцівській сільській раді в Харківському районі Харківської області. Згідно з переписом 2001 року, населення становить 1242 особи.

Є адміністративним центром Лук'янцівської сільської ради, до якої, крім того, входять села Борисівка, Олійникове та Пильна.

Село Лук'янці: Війна в Україні
Село Лук'янці: Війна в Україні - карта Deep State

13 травня в DeepState повідомляли, що тривають активні бої за село Лук'янці - ворог майже повністю окупував населений пункт.

Крім того, армія РФ окупувала ще кілька сіл і продовжує наближатися до міста Вовчанськ.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Зранку 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що російські окупанти обрали Вовчанськ Харківської області своїм головним напрямком і хочуть рухатися вздовж залізниці. На його думку, у разі втрати Вовчанська, ворог зможе спрямувати сили на Куп'янськ, прикриваючись Сіверським Дінцем, як живою загорожею.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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