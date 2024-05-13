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Застрягли на одному місці: окупанти прорахувались під час наступу на Харків

13 травня 2024, 18:25оновлено 13 травня, 18:56
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Російська армія не може розвивати свій наступ на Харківщині, адже "напоролася" на українські рубежі, вважає Олександр Коваленко.
Застрягли на одному місці: окупанти прорахувались під час наступу на Харків
Армія РФ пішла у наступ у Харківській області / Колаж: Главред, фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ, 38 окрема бригада морської піхоти

Росія проводить операцію з імітації наступу на Харків, бо її потенціалу замало, щоб загрожувати місту. Саме про це раніше попереджали офіційні особи України та військова розвідка, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, передає FREEДОМ.

Він наголосив, що російських сил достатньо для диверсійно-терористичної діяльності у прикордонній зоні, що зараз і відбувається.

"Росіяни свій епічний, скажімо так, наступ почали саме із захоплення тих сіл та населених пунктів, які, по-перше, розташовані безпосередньо біля самого кордону з РФ. Те саме село Стрілеча розташоване буквально за 200 метрів від кордону, Пильна — аналогічно. Ці села з 2022 року після звільнення Харківської області були у "сірій зоні", — каже оглядач.

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Коваленко зауважує, що "сіра зона" утворилася через те, що в умовах війни неможливо зробити фортифікацію за 200-300 метрів від кордону з агресором, коли прикордонні села обстрілюються не лише з мінометів, а й повністю прострілюються снайперами.

"Там немає місцевих жителів, там не було наших постійних позицій, час від часу були наші патрулі. І цим скористалися російські окупанти, щоб імітувати якийсь масштабний епічний наступ. Зараз здебільшого всі ці дії відбуваються в межах саме цієї "сірої зони", — коментує Коваленко.

За його оцінкою, окупанти планували в першу добу операції захопити Вовчанськ та Липці, але щойно вони вийшли за межі "сірої зони", у них почалися проблеми. Тому, російська армія не може розвивати свій успіх, оскільки не є ударним угрупованнями та "напоролася" на українські рубежі.

"Вони зараз почали виходити на ті локації, де сформовано наші лінії оборони. І тут їм все стає набагато складніше. Вони не мають можливості проривати. Тож чим вони займаються замість прориву лінії оборони? Вони займаються терором проти цивільного населення, завдаванням ударів по Липцях, завдаванням ударів по Вовчанську з використанням не лише артилерії, а й тактичної авіації, авіаційних бомб, що коригуються, одна з яких нещодавно впала в Бєлгороді, до речі", — додав Олександр Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на Харківщині - головні новини

Агресор Росія проводить стратегічну наступальну операцію на півночі Харківської області. Довгострокова мета ворога - оточення Харкова, однак в окупантів можуть виникнути проблеми через брак особового складу, припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Російські окупанти можуть зайти в тил угрупованню українських військ на Харківщині, яке тримає оборону в Куп'янську, заявив ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

Майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман також висловив думку, що окупантам буде важко захопити або оточити Харків.

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