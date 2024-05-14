РФ вдарила по Харкову двома КАБами: був "приліт", є постраждалі

Вранці 14 травня в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по місту двома КАБами. Є постраждалі.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, "приліт" був у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.
Пізніше він уточнив, що одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька - пошкоджено. Другий удар припав на відкрите місце. Обидва прилетіли в густонаселений район. Постраждали двоє людей.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що о 6:30 окупанти завдали удару по Київському району Харкова.
Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: чоловік 52 роки і жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.
Що таке КАБ?
КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.
Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.
Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини
Як пише The Wall Street Journal, Україна стала збивати набагато менше російських ракет, ніж це було раніше під час війни. Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, за останні шість місяців ЗСУ перехопили близько 46% російських ракет порівняно з 73% за попередній шестимісячний період. Минулого місяця рівень перехоплення ракет впав до 30%. Рівень перехоплення дронів "Шахед" великої дальності, які легше збити, за останні шість місяців впав лише на 1 процентний пункт - до 82%.
Білий дім занепокоєний масованими ударами Росії по Україні та запевняє, що "зробить усе, що в його силах".
Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія буде й надалі завдавати масованих ударів ракетами та дронами по Україні щонайменше до того моменту, коли в Україну прибуде допомога від США. Російські окупанти намагаються сильніше бити по енергетичній системі нашої держави, щоб максимально її зруйнувати і таким чином обмежити роботу українського оборонно-промислового комплексу.
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