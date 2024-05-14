РФ вдарила по Харкову двома КАБами: був "приліт", є постраждалі

"Приліт" був о 6:30 у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-harkovu-dvumya-kabami-byl-prilet-est-postradavshie-10564916.html Посилання скопійоване

О 6:30 окупанти завдали удару по Київському району Харкова / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Вранці 14 травня в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по місту двома КАБами. Є постраждалі.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, "приліт" був у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.

Пізніше він уточнив, що одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька - пошкоджено. Другий удар припав на відкрите місце. Обидва прилетіли в густонаселений район. Постраждали двоє людей.

відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що о 6:30 окупанти завдали удару по Київському району Харкова.

Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: чоловік 52 роки і жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Як пише The Wall Street Journal, Україна стала збивати набагато менше російських ракет, ніж це було раніше під час війни. Згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, за останні шість місяців ЗСУ перехопили близько 46% російських ракет порівняно з 73% за попередній шестимісячний період. Минулого місяця рівень перехоплення ракет впав до 30%. Рівень перехоплення дронів "Шахед" великої дальності, які легше збити, за останні шість місяців впав лише на 1 процентний пункт - до 82%.

Білий дім занепокоєний масованими ударами Росії по Україні та запевняє, що "зробить усе, що в його силах".

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія буде й надалі завдавати масованих ударів ракетами та дронами по Україні щонайменше до того моменту, коли в Україну прибуде допомога від США. Російські окупанти намагаються сильніше бити по енергетичній системі нашої держави, щоб максимально її зруйнувати і таким чином обмежити роботу українського оборонно-промислового комплексу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред