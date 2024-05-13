Летіли бомбити Харків: по багатоповерхівці в Бєлгороді 'жахнула' армія Росії

До цієї версії, яка суперечить офіційній пропагандистській, схиляються експерти і журналісти.

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12 травня в Бєлгороді прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: МНС Росії, Вікіпедія

Вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді в неділю, 12 травня, унаслідок якого загинуло 15 осіб, був спровокований падінням фугасної авіабомби (ФАБ) ЗС РФ або ракети С-300/С-400, дійшли висновків експерти та російські незалежні ЗМІ. При цьому кремлівська пропаганда в усьому звинувачує "снаряд ЗСУ".

Як повідомляє співзасновник CIT Руслан Левієв, приліт по будинку стався, найімовірніше, з північного сходу. Експерти схиляються до кількох версій - це був або ФАБ, або снаряд до ППО С-300/С-400. Тобто, у будь-якому разі цивільний об'єкт зруйнував російський боєприпас.

Версію про нібито падіння ракети від "української" "Точки-У" експертам видається малоймовірною через траєкторію падіння снаряда і вибухи в будинку.

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"З урахуванням напрямку прильоту однією з найочевидніших версій є потрапляння зенітної керованої ракети, наприклад, від комплексу С-300. Характерних слідів розльоту уламків може бути не видно через масштаби обвалення. Ми припускаємо, що бойової частини такої ракети може виявитися достатньо для обвалення під'їзду", - вважає Левієв.

Ще одна досить очевидна версія - це позаштатне сходження ФАБ-250 або ФАБ-500 з УМПК.

"Немає жодних сумнівів, що фугасна бойова частина може заподіяти настільки масштабні руйнування, при цьому не рідкісні випадки падіння авіабомб на Бєлгород і область. На користь цієї версії свідчить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про пуск авіабомб по Харківській області", - зазначив він.

Тим часом незалежне російське видання Insider повідомляє, що в день обвалення багатоповерхівки в Бєлгороді, 12 травня, у селищі Розумне-54 у передмісті впали дві російські авіабомби ФАБ-500. Це майже 40-й випадок в області з початку року, додали журналісти. Скидання бомби сталося менш ніж за 8 км від будинку, де впав під'їзд 12 травня.

ФАБ-3000 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вибухи в Бєлгороді - ситуація на кордоні з Україною

У Бєлгороді 12 травня вибухом було зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Відео інциденту не підтверджують офіційну версію кремлівської влади про нібито влучання "снаряда ЗСУ". Вибухи в районі житлової забудови прогриміли після повідомлень у російських пабліках про нібито роботу ППО.

Час від часу по російському прикордонню прилітає від своїх же "захисників". Зокрема, 4 травня внаслідок "прильоту" російського ФАБа по Бєлгороду було пошкоджено щонайменше 30 будинків і купу машин.

Збільшення частоти подібних випадків, імовірно, демонструє втому повітряного і наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку, вважали в розвідці Великої Британії.

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Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражувальною дією яких є дія фугасу. Вони чинять найпотужнішу та найуніверсальнішу вражаючу дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі становить приблизно 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди на кшталт міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

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