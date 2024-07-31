РФ перекидає штурмовиків на Харківщину: названо напрямок нової атаки

В операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" обстановка залишається складною та напруженою.
Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони України. Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, повідомляється в Telegram ОТУ "Харків".
Як зазначається, поблизу Глибокого окупанти здійснюють підготовку до наступальних дій, проводять детальну розвідку з використанням БПЛА, ведуть активний пошук особового складу та вогневих точок Сил оборони України.
У Вовчанську загарбники провели перегрупування штурмових груп для підготовки до штурмових дій. Відзначено нарощування системи управління додатковим терміналом зв'язку "Starlink".
"У районі населеного пункту Тихе відзначено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї ОДШБр", - ідеться в повідомленні.
Також ОТУ "Харків" інформує, що в районі населеного пункту Стариця ворог переміщує особовий склад з метою поповнення поточного некомплекту. Розпочав підготовку підрозділів 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу ЗС РФ до переміщення з тимчасово окупованої території Луганської області для виконання бойових завдань у зазначеному районі.
Для проведення логістичного забезпечення в районі населеного пункту Муром (РФ) використовує цивільний автомобільний транспорт.
У районі населеного пункту Сотницький Козачок проводить заміни особового складу на постах бойової охорони.
Також зазначається, що за минулу добу на Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень.
Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 12 авіаційних ударів, використавши 22 КАБи та 10 некерованих авіаційних ракет. Цілився в райони населених пунктів Липці, Глибоке, Ізбицьке, Вовчанськ, Тернова. Окупанти завдали 21 удар дронами-камікадзе та здійснили 413 обстрілів позицій Сил оборони України.
Уточнюється, що від початку цієї доби відбулося 2 бойових зіткнення в районі Вовчанська, одне з яких ще триває.
Сили оборони України продовжують знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини.
Ситуація на Харківщині - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільняють території на Харківщині. ЗСУ продовжують потужні контратаки на Харківщині, тому поступово ініціатива переходить на наш бік, що сприяє майбутньому звільненню захоплених територій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ може відкрити нову "гарячу точку" в Харківській області. Окупанти агресора Росії можуть розширити спробувати розширити фронт на півночі Харківської області, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.
Як повідомлялося раніше, наступ на Харківщині загрожує для РФ катастрофою, пише Bild. Окупанти не досягли своїх "цілей" і тепер їм доводиться перекидати на північ області війська з інших напрямків. У росіян дефіцит військової техніки, а Сили оборони завдають по ворожих військах болючих ударів.
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