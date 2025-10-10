Рус
"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФ

Сергій Кущ
10 жовтня 2025, 20:06
За його словами, зараз важливий навіть мінімальний захист.
Експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Як підготуватися до опалювального сезону під час обстрілів РФ
  • Зараз важливий навіть мінімальний захист

Якщо підготовку до російських ударів по енергетиці справді почали тільки зараз, то встигнути зробити щось серйозне - неможливо.

В інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, зараз важливий навіть мінімальний захист.

"Тому що коли немає нічого, відбувається наступне: "шахед" не влучив безпосередньо в об'єкт, упав за 30 метрів десь у полі, але його уламки фактично знищили цінне обладнання. Якщо хоча б встановити габіони, великі мішки з піском або захисні сітки - це вже значно покращує ситуацію. Такі речі можна зробити досить швидко", - зазначив експерт.

Харченко підкреслив, що навіть такий умовний, тимчасовий захист помітно знижує рівень ураження.

"А от будівництво повноцінного, якісного захисту другого рівня - це вже 9-12, а інколи й до 15 місяців роботи. Тут ситуація зовсім інша: до початку опалювального сезону зробити це неможливо. Але це ще один важливий урок - готуватися потрібно завчасно і на всіх рівнях, а не тільки на національному", - підсумував експерт.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Харченка Главреду:

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, вразивши Київ, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області. Основною метою окупантів стала енергетична інфраструктура.

Є загиблі, серед них дитина, і десятки поранених. Унаслідок атак знеструмлено кілька областей, введено графіки відключень світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 32 ракети і 465 ударних БПЛА, зокрема близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей

Крім цього, Росія не зможе залишити Україну без світла і тепла цієї зими, запевнив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. В інтерв'ю El Pais він зазначив, що енергосистема стала значно міцнішою, а енергетики ретельно підготувалися до нових атак.

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

11:44

Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператораВідео

11:42

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

