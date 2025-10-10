"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФ

За його словами, зараз важливий навіть мінімальний захист.

Експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФ / Колаж Главред

Як підготуватися до опалювального сезону під час обстрілів РФ

Зараз важливий навіть мінімальний захист

Якщо підготовку до російських ударів по енергетиці справді почали тільки зараз, то встигнути зробити щось серйозне - неможливо.

В інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, зараз важливий навіть мінімальний захист.

"Тому що коли немає нічого, відбувається наступне: "шахед" не влучив безпосередньо в об'єкт, упав за 30 метрів десь у полі, але його уламки фактично знищили цінне обладнання. Якщо хоча б встановити габіони, великі мішки з піском або захисні сітки - це вже значно покращує ситуацію. Такі речі можна зробити досить швидко", - зазначив експерт.

Харченко підкреслив, що навіть такий умовний, тимчасовий захист помітно знижує рівень ураження.

"А от будівництво повноцінного, якісного захисту другого рівня - це вже 9-12, а інколи й до 15 місяців роботи. Тут ситуація зовсім інша: до початку опалювального сезону зробити це неможливо. Але це ще один важливий урок - готуватися потрібно завчасно і на всіх рівнях, а не тільки на національному", - підсумував експерт.

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, вразивши Київ, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області. Основною метою окупантів стала енергетична інфраструктура.

Є загиблі, серед них дитина, і десятки поранених. Унаслідок атак знеструмлено кілька областей, введено графіки відключень світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 32 ракети і 465 ударних БПЛА, зокрема близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей

Крім цього, Росія не зможе залишити Україну без світла і тепла цієї зими, запевнив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. В інтерв'ю El Pais він зазначив, що енергосистема стала значно міцнішою, а енергетики ретельно підготувалися до нових атак.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

