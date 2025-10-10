"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФ

Ви дізнаєтеся:
- Як підготуватися до опалювального сезону під час обстрілів РФ
- Зараз важливий навіть мінімальний захист
Якщо підготовку до російських ударів по енергетиці справді почали тільки зараз, то встигнути зробити щось серйозне - неможливо.
В інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
За його словами, зараз важливий навіть мінімальний захист.
"Тому що коли немає нічого, відбувається наступне: "шахед" не влучив безпосередньо в об'єкт, упав за 30 метрів десь у полі, але його уламки фактично знищили цінне обладнання. Якщо хоча б встановити габіони, великі мішки з піском або захисні сітки - це вже значно покращує ситуацію. Такі речі можна зробити досить швидко", - зазначив експерт.
Харченко підкреслив, що навіть такий умовний, тимчасовий захист помітно знижує рівень ураження.
"А от будівництво повноцінного, якісного захисту другого рівня - це вже 9-12, а інколи й до 15 місяців роботи. Тут ситуація зовсім інша: до початку опалювального сезону зробити це неможливо. Але це ще один важливий урок - готуватися потрібно завчасно і на всіх рівнях, а не тільки на національному", - підсумував експерт.
Дивіться повне інтерв'ю Олександра Харченка Главреду:
Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, вразивши Київ, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області. Основною метою окупантів стала енергетична інфраструктура.
Є загиблі, серед них дитина, і десятки поранених. Унаслідок атак знеструмлено кілька областей, введено графіки відключень світла.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 32 ракети і 465 ударних БПЛА, зокрема близько 200 "шахедів". Українська ППО збила або приглушила 420 цілей
Крім цього, Росія не зможе залишити Україну без світла і тепла цієї зими, запевнив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. В інтерв'ю El Pais він зазначив, що енергосистема стала значно міцнішою, а енергетики ретельно підготувалися до нових атак.
Вам може бути цікаво:
- Ситуація гірша, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США
- Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет
- В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії
Про персону: Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред