"Причина проста": Ігнат сказав, чому стало складніше збивати дрони

Віталій Кірсанов
10 жовтня 2025, 16:15
Якщо погана видимість, то результати бойової роботи авіації, дронів-перехоплювачів і мобільних вогневих груп можуть бути нижчими.
Ворог використовує БПЛА різних типів
Ворог використовує БПЛА різних типів / колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Коротко:

  • Ворог використовує БПЛА різних типів
  • Збивати дрони складно близько до кордону
  • Ворог постійно вдосконалює засоби повітряного нападу

Дрони, які російська армія запускає по Україні, стало важче збивати через погіршення погодних умов. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Він уточнив, що найважче збивати БПЛА біля кордону з РФ.

"Останнім часом ми бачимо багато... прольотів ударних і розвідувальних БПЛА саме на північному напрямку. Дуже багато в Чернігівській і Сумській областях. Ворог використовує БПЛА різних типів. Збивати складно близько до кордону. Знаємо, що там ворог має багато засобів протиповітряної оборони, які діставатимуть, якщо буде направлений наш літак, наприклад", - пояснив Ігнат.

Навіть наземні засоби, додав військовий, можуть бути атаковані ворогом, зокрема - балістикою. Тому перехоплювати російські дрони в зазначених регіонах складно. Тим більше, за словами Ігната, що погодні умови несприятливі по всій території України.

Він пояснив, що якщо погана видимість, то результати бойової роботи авіації, дронів-перехоплювачів і мобільних вогневих груп можуть бути нижчими.

"Причина проста - ціль потрібно бачити", - констатував представник Повітряних сил.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення ворог постійно вдосконалює засоби повітряного нападу, зокрема "Шахеди", які, наприклад, перефарбовують у чорний колір, щоб вони були менш помітними, встановлюють на них відеокамери тощо.

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога.

Основною метою окупантів була енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоград, Херсон.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
