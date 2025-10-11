Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

За словами Зеленського, на різних об'єктах передбачено різні рівні захисту.

https://glavred.net/ukraine/vopros-ne-tolko-k-pvo-zelenskiy-otreagiroval-na-kritiku-zashchity-kievskih-tec-10705508.html Посилання скопійоване

Зеленський відреагував на критику систем захисту київських ТЕЦ / Колаж: Главред, фото: pexels, ОП

Ви дізнаєтеся:

Як охороняють київські ТЕЦ

Чим незадоволений Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику систем захисту київських ТЕЦ.

Під час брифінгу глава держави наголосив, що незадоволений тим, як захищені київські ТЕЦ від ворожих дронів, пише ТСН.

відео дня

Відповідаючи на запитання про системи захисту, оскільки на знімках було видно мішки з піском замість бетонних споруд, які мали б захистити трансформатори.

За словами Зеленського, на різних об'єктах передбачені різні рівні захисту.

"Є такі об'єкти, розміром як село. Тобто, ви там особливо ніякі конструкції не побудуєте. Їх треба захищати протиповітряною обороною. Що стосується захисту з піском - десь є перший рівень, є регіони. Безумовно, не можна все закрити бетоном. Але я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6... Питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів", - заявив президент.

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога.

Основною метою окупантів була енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоград, Херсон.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред