Зовсім скоро трішки потеплішає: українцям сказали, коли вигляне сонце

В деяких областях температура може піднятись до +18 градусів.

https://glavred.net/synoptic/sovsem-skoro-nemnogo-potepleet-ukraincam-skazali-kogda-vyglyanet-solnce-10705406.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 11 та 12 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в суботу та неділю

Коли в Україні трохи потепліє

Погода в Україні 11-12 жовтня порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі. Про це сказала синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, значна частина континентальної Європи перебуває і перебуватиме під впливом масштабного антициклону тому й опадів в зоні його впливу не буде. Але східна частина Європи, її північ якраз опиняться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів. Така ж ситуація спостерігатиметься і в Україні найближчими днями.

відео дня

Рух циклонів / фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Україні на вихідних

Синоптикиня додала, що 11-12 жовтня у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.

Прохолодно чи холодно буде в суботу, вдень +8…+13 градусів, на кілька градусів вище на півдні та південному сході.

Погода в Україні 11 жовтня / фото: meteoprog

Діденко зауважила, що у неділю трохи потепліє. Протягом дня очікується +13…+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході +14…+18 градусів.

"Якщо у вас трапляться сонячні прояснення, діліться сонячними фотографіями", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві субота та неділя будуть переважно хмарними, періодично може випадати дощ. Але ймовірність дощу в неділю вже буде меншою.

12 жовтня, в столиці буде трохи тепліше, до +14 градусів. А в суботу протягом дня +10…+12 градусів.

"Часом докучатиме рвучкий північно-західний вітер", - підкреслила Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Чи накриє Україну "бабине літо"

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що у третій декаді жовтня можливе потепління.

Вона наголосила, що осінь тільки зараз почалася, тому коливання температури все ще можуть бути.

"Сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо", - підкреслила Птуха.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Діденко раніше говорила, що у п'ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів. В країні очікується холодна або прохолодна погода.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні упродовж вихідних, 11 та 12 жовтня, буде хмарною із невеликими дощами. За його словами, у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред