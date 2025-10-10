Зовсім скоро трішки потеплішає: українцям сказали, коли вигляне сонце

Ви дізнаєтесь:
Погода в Україні 11-12 жовтня порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі. Про це сказала синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, значна частина континентальної Європи перебуває і перебуватиме під впливом масштабного антициклону тому й опадів в зоні його впливу не буде. Але східна частина Європи, її північ якраз опиняться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів. Така ж ситуація спостерігатиметься і в Україні найближчими днями.
Погода в Україні на вихідних
Синоптикиня додала, що 11-12 жовтня у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.
Прохолодно чи холодно буде в суботу, вдень +8…+13 градусів, на кілька градусів вище на півдні та південному сході.
Діденко зауважила, що у неділю трохи потепліє. Протягом дня очікується +13…+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході +14…+18 градусів.
"Якщо у вас трапляться сонячні прояснення, діліться сонячними фотографіями", - йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
У Києві субота та неділя будуть переважно хмарними, періодично може випадати дощ. Але ймовірність дощу в неділю вже буде меншою.
12 жовтня, в столиці буде трохи тепліше, до +14 градусів. А в суботу протягом дня +10…+12 градусів.
"Часом докучатиме рвучкий північно-західний вітер", - підкреслила Діденко.
Чи накриє Україну "бабине літо"
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що у третій декаді жовтня можливе потепління.
Вона наголосила, що осінь тільки зараз почалася, тому коливання температури все ще можуть бути.
"Сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо", - підкреслила Птуха.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Діденко раніше говорила, що у п'ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів. В країні очікується холодна або прохолодна погода.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні упродовж вихідних, 11 та 12 жовтня, буде хмарною із невеликими дощами. За його словами, у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.
