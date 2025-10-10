"Проводиться евакуація": окупанти просунулися в Запорізькій області

Село Полтавка контролюють сили оборони України, але через постійні обстріли звідти евакуюють цивільних.

Окупанти просунулися на сході Запорізької області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти просунулися на сході Запорізької області біля населеного пункту Полтавка. Про це повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал, пише "Суспільне".

За його словами, село Полтавка контролюють сили оборони України, але через постійні обстріли звідти евакуюють цивільних.

"Що стосується населених пунктів Новогригорівка і Полтавка, то вони під контролем сил оборони зараз. І єдине - що там нашими підрозділами проводиться евакуація мирного населення, яке там перебуває ще", - зазначив Шаповал.

Шаповал заявив, що армія РФ не полишає спроб захопити відповідні населені пункти, щоб перерізати логістичні шляхи українських військ.

"У нас є достатня кількість додаткових варіантів, і нами це очікувано. Росіяни намагаються накопичувати на всіх напрямках свої наявні сили. Але чи вдасться їм - це велике питання. Повторюю, ситуація нами контрольована й очікувана", - наголосив військовий.

Сервіс DeepState, який співпрацює з Міністерством оборони України, 10 жовтня заявив про просування окупантів поблизу Полтавки, а також біля Михайлівки та Березового в Донецькій області.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Крім того, воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, що командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута заявив, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ.

