В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії

В Україну доставили сотні ракет ППО на п'ять місяців раніше запланованого терміну. Про це йдеться в повідомленні британського міноборони, опублікованому 10 жовтня на сайті уряду Сполученого Королівства.

"Ракети, виготовлені в Белфасті в рамках програми підтримки з боку Великої Британії, використовують для захисту повітряного простору України і поставили на п'ять місяців раніше", - ідеться в повідомленні.

Як поінформували в британському оборонному відомстві, ці легкі багатоцільові ракети (LMM) забезпечують захист України від загроз із початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Підрозділ оборонної компанії Thales у Белфасті готується до наступних кроків у співпраці з Україною, додали в міноборони Великої Британії.

"Останній етап угоди на суму £1,6 млрд (понад $2,13 млрд, - ред.), підписаної раніше цього року, дасть змогу подальшу інтеграцію цих ефективних ракет у систему протиповітряної оборони України, що стане значним кроком для власних суверенних спроможностей України", - ідеться в повідомленні.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що ФРН планує передати Україні ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot до кінця цього року. Ця підтримка здійснюватиметься за участю норвезьких партнерів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot і HIMARS у рамках програми PURL.

Крім того, Україна розраховує на нові партії винищувачів. Крім американських F-16 і французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

