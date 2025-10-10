"Все по-чесному": чоловік співачки MamaRika розкрив її дохід

MamaRika отримує роялті від прослуховування своїх пісень.

Українська співачка MamaRika отримує роялті від прослуховування своїх пісень в інтернеті в середньому по 30-35 тисяч євро (1,45-1,7 мільйона гривень) на квартал. Про це розповів її чоловік і продюсер, а також шоумен, комік і блогер Сергій Середа, передає OBOZ.UA.

"Я можу сказати, скільки надходить нам за квартал, не з однієї пісні, а з усього каталогу, У середньому - 30-35 тисяч євро за квартал. Ці гроші оподатковуються. До того ж частина доходу перераховується артистам за дуетні пісні, відсотки - партнерам. Усі роялті завжди виплачуються прозоро, подаються звіти, все робиться по-чесному", - заявив він. відео дня

Прибуток їм також приносить його власний канал на YouTube, однак, як запевнив Середа, ці заробітки йдуть не на їхню сім'ю.

"Уся монетизація йде на допомогу Збройним силам України. За два роки ми перерахували понад два мільйони гривень. Я це проговорював одразу: YouTube-канал створювався не для заробітку, а щоб підтримувати армію", - сказав він.

Про персону: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

