Наступ на Харківщині обертається для РФ катастрофою: ворог йде на крайні заходи - Bild

Аналітик Bild зазначає, що ситуація для росіян на Харківщині погіршується, зокрема, через дефіцит військової техніки, який РФ не здатна перекривати.

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Ситуація для російських військ на Харківщині стає катастрофічною / Колаж Главред, фото: Bild, скріншот із відео

Російські окупанти кидають у бій на Харківському напрямку "буханки" через дефіцит броньованої техніки. Ситуація для росіян на Харківщтині стає все більш катастрофічною. Про це повідомляє аналітик ВILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке,

"Наступ ЗС РФ у Харківській області обертається все більшою катастрофою. Їм не вдалося ні захопити Харків, ні створити "буферну зону" вздовж кордону, щоб убезпечити Бєлгород. А тепер через важкі бої туди доводиться перекидати людей і техніку з інших ділянок фронту", - зазначив він.

Крім того, аналітик вказує, що ситуацію для росіян на Харківському напрямку погіршує значний дефіцит бронетехніки.

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Він додав, що Сили оборони України щомісяця знищують приблизно 80 танків та 250 БМП і БТР російської армії. Крім того, РФ не встигає поновлювати втрачену в ході бойових дій техніку.

"Через це зараз ускладнене постачання російського угруповання у Вовчанську. Туди веде одна дорога довжиною 5 км (на карті), яку постійно обстрілюють ЗСУ. За відсутності бронетехніки росіяни відправляють нею цивільну техніку без належного захисту", -додають у Bild.

Експерти наводять у приклаж один із записів на якому чітко видно використання російськими військами радянського УАЗ-2206, більш відомого як "буханка" або "таблетка". Також росіяни активно застосовують і класичні УАЗ-469.

За словами Рьопке, цивільну техніку кидають у бій і в напрямку села Глибоке.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов заявив про плани розширення примусової евакуації сімей з дітьми із небезпечних районів на Борівському та Куп'янському напрямках Харківської області.

Водночас, на ще одній ділянці кордону з РФ на Харківщині біля села Сотницький Козачок на кордоні Харківської області, розпочалися бої, про що повідомляє Deep State. Російські окупаційні сили здійснюють атаки з використанням диверсійних груп.

Також, російські війська залишаються заблокованими на території агрегатного заводу у Вовчанську. Представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що у окупантів залишається три можливих варіанти подальших дій.

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