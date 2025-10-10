Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Військовий експерт заявив, що російська стратегічна авіація, ймовірно, вже готова і споряджена.

Масована атака по Україні

Головне:

З 10 по 12 жовтня можлива нова масована атака

Стратегічна авіація РФ, йсовірно, вже споряджена

Основна ціль атаки - енергетична інфраструктура України

РФ може здійснити масовану ракетно-дронову атаку найближчим часом. Російська стратегічна авіація, ймовірно, вже споряджена, оскільки під час останньої атаки ворог не застосовував ракети повітряного базування. Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У цьому вогневому нальоті були відсутні крилати ракети повітряного базування. Це дійсно може означати, що ті літаки, які вони можуть задіяти - Ту-160 і Ту-95 - дійсно готові, споряджені, і вони можуть перекидати їх на аеродроми ближчі, на Європейську частину. З "Українки", допустимо, з "Оленья" кудись сюди, на "Саваслейку", на "Енгельс". Цілком імовірно", - зазначив він. відео дня

Жданов вважає, що повторною і основною метою росіян, найімовірніше, стане енергетична інфраструктура України. На його думку, через відсутність змін на фронті агресор переключається на війну на виснаження.

Експерт стверджує, що у випадку підготовки РФ до масштабного удару в України є кілька годин "фори", аби перейти в укриття й вжити захисних заходів. Жданов пояснив, що логічно і ефективно було б повторити атаку наступного дня або впродовж доби - це нарощувало б руйнацію та ускладнювало ремонтно-відновлювальні роботи енергетиків.

За його словами, сценарій повторної атаки 10-12 жовтня залишається цілком імовірним.

"Але ж ви знаєте, що в Кремлі рішення приймає одна людина і хто його знає, що в нього в голові", - наголосив експерт.

Дані моніторингу

Моніторингові канали повідомляють про підвищену загрозу повторних атак по енергетичній інфраструктурі в найближчі 4-5 діб. У зоні ризику - Київ, Львів, Хмельницький, Рівне, Житомир, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Дніпро, Полтава, Черкаси та Одеса.

За даними моніторингу, ворог нібито стягує борти стратегічної авіації ближче до кордонів України.

"10 бортів стратегічної авіації ТУ-95МС та ТУ-160 у бойовій готовності, готові до застосування", - йдеться у повідомленні.Крім цього, росіяни доставили БпЛА типу "Шахед" на аеродроми "Приморсько-Ахтарськ", "Чауда", "Халино" у Курській області , "Міллерово" у Ростовській області, "Орел-південний" у Орловській області та "Навля" у Брянській області.

Водночас у каналі наголосили, що масованої ракетної атаки та нальоту БпЛА у ніч на 11 жовтня не очікується.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Чи можливі з опалювальним сезоном в Україні - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі Главреду зазначив, що масштабні удари РФ по енергетиці можуть створити складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики добре підготувалися до зими.

"З огляду на підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва та, безумовно, Києва (який фактично забезпечує стільки безпеки, скільки решта країни разом узята у сфері енергетики) - шансів на апокаліптичні сценарії просто немає", - сказав експерт.

Харченко визнав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі, проте вони не стануть критичними і не приведуть до енергетичного колапсу.

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Під удар потрпили Київ, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Основною ціллю окупантів стала енергетична інфраструктура.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також знеструмлено кілька областей, діють графіки аварійних відключень електроенергії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 32 ракети та 465 ударних безпілотників, серед яких близько 200 дронів типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила або приглушила 420 цілей.

