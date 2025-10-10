Рус
Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Руслана Заклінська
10 жовтня 2025, 22:50
Військовий експерт заявив, що російська стратегічна авіація, ймовірно, вже готова і споряджена.
Масована атака по Україні / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Схід", 117 окрема важка механізована бригада, Главред

Головне:

  • З 10 по 12 жовтня можлива нова масована атака
  • Стратегічна авіація РФ, йсовірно, вже споряджена
  • Основна ціль атаки - енергетична інфраструктура України

РФ може здійснити масовану ракетно-дронову атаку найближчим часом. Російська стратегічна авіація, ймовірно, вже споряджена, оскільки під час останньої атаки ворог не застосовував ракети повітряного базування. Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У цьому вогневому нальоті були відсутні крилати ракети повітряного базування. Це дійсно може означати, що ті літаки, які вони можуть задіяти - Ту-160 і Ту-95 - дійсно готові, споряджені, і вони можуть перекидати їх на аеродроми ближчі, на Європейську частину. З "Українки", допустимо, з "Оленья" кудись сюди, на "Саваслейку", на "Енгельс". Цілком імовірно", - зазначив він.

Жданов вважає, що повторною і основною метою росіян, найімовірніше, стане енергетична інфраструктура України. На його думку, через відсутність змін на фронті агресор переключається на війну на виснаження.

Експерт стверджує, що у випадку підготовки РФ до масштабного удару в України є кілька годин "фори", аби перейти в укриття й вжити захисних заходів. Жданов пояснив, що логічно і ефективно було б повторити атаку наступного дня або впродовж доби - це нарощувало б руйнацію та ускладнювало ремонтно-відновлювальні роботи енергетиків.

За його словами, сценарій повторної атаки 10-12 жовтня залишається цілком імовірним.

"Але ж ви знаєте, що в Кремлі рішення приймає одна людина і хто його знає, що в нього в голові", - наголосив експерт.

Дані моніторингу

Моніторингові канали повідомляють про підвищену загрозу повторних атак по енергетичній інфраструктурі в найближчі 4-5 діб. У зоні ризику - Київ, Львів, Хмельницький, Рівне, Житомир, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Дніпро, Полтава, Черкаси та Одеса.

За даними моніторингу, ворог нібито стягує борти стратегічної авіації ближче до кордонів України.

"10 бортів стратегічної авіації ТУ-95МС та ТУ-160 у бойовій готовності, готові до застосування", - йдеться у повідомленні.Крім цього, росіяни доставили БпЛА типу "Шахед" на аеродроми "Приморсько-Ахтарськ", "Чауда", "Халино" у Курській області , "Міллерово" у Ростовській області, "Орел-південний" у Орловській області та "Навля" у Брянській області.

Водночас у каналі наголосили, що масованої ракетної атаки та нальоту БпЛА у ніч на 11 жовтня не очікується.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Чи можливі з опалювальним сезоном в Україні - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі Главреду зазначив, що масштабні удари РФ по енергетиці можуть створити складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики добре підготувалися до зими.

"З огляду на підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва та, безумовно, Києва (який фактично забезпечує стільки безпеки, скільки решта країни разом узята у сфері енергетики) - шансів на апокаліптичні сценарії просто немає", - сказав експерт.

Харченко визнав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі, проте вони не стануть критичними і не приведуть до енергетичного колапсу.

Атака РФ по Україні 10 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Під удар потрпили Київ, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Основною ціллю окупантів стала енергетична інфраструктура.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також знеструмлено кілька областей, діють графіки аварійних відключень електроенергії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 32 ракети та 465 ударних безпілотників, серед яких близько 200 дронів типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила або приглушила 420 цілей.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

новини України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
"Мономах" заявив про інформаційні атаки та назвав їх спробою підірвати довіру до українського бізнесу новини компанії

13:49

Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

13:41

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

12:54

Тіна Кароль раптово заговорила про смерть чоловіка: "Цей стан треба полюбити"

12:43

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:22

Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

