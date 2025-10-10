Чому 11 жовтня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

11 жовтня не бажано починати нові важливі справи, тому що вони можуть "зависнути" до весни.

https://glavred.net/holidays/pochemu-11-oktyabrya-nelzya-nachinat-novye-vazhnye-dela-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10705400.html Посилання скопійоване

Яке 11 жовтня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 11 жовтня

Що не можна робити 11 жовтня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 11 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Пилипа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 жовтня

Пилип народився в місті Віфсаїда (Галілея) - тому ж місті, звідки були апостоли Петро і Андрій. Він належав до тих, кого Ісус покликав безпосередньо: "І, знайшовши Пилипа, Ісус промовляє до нього: йди за мною". Таким чином, він став одним із перших місіонерів, підтверджуючи віру ще до початку публічної діяльності Ісуса.

відео дня

Після Зішестя Святого Духа Пилип вирушив на проповідь. Його супутником у місіях був апостол Варфоломій. Вони проповідували разом у місті Ієраполі, де зіткнулися з жорстоким опором язичницького населення. За переказами, в Ієраполі Пилипа схопили вороже налаштовані язичники. Його піддали жорстоким тортурам і розіп'яли вниз головою. Навіть у муках він продовжував молитися і навертати присутніх. Після його смерті частина жителів міста увірувала в Христа.

Що не можна робити 11 жовтня

Не слід залишати дім без охорони - побутувала віра, що в цей період активізуються нечисті сили і злі духи, які можуть "зайти в дім".

Не рекомендується вирушати в далеку дорогу - це "перелом осені", час, коли природа готується до зими, а дороги стають невпевненими.

Не бажано починати нові важливі справи, бо вони можуть "зависнути" до весни.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна, тиха і безвітряна погода - до м'якої і малосніжної зими;

листя ще міцно тримається на деревах - зима прийде пізно;

вітряний або дощовий день - чекайте на сувору і затяжну зиму;

листя з берези повністю опало - буде рання і холодна зима;

ранковий туман стелиться по землі - до довгого потепління навесні.

У народі 11 жовтня носило назву Пилип Листопадник. Бо в цей час активно опадає листя, а осінь переходить у свою пізню фазу. Часто казали: "Прийшов Пилип - осінь листям укрив".

Іменини 11 жовтня

Які завтра іменини: Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда.

Талісманом людини, народженої 11 жовтня, є шпінель. Ще за Київської Русі цей камінь застосовували як лікувальний засіб. Вважалося, що шпінель здатний зупиняти кровотечі та полегшити при пораненнях.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред