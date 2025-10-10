Чому 11 жовтня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У суботу, 11 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Пилипа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 11 жовтня
Пилип народився в місті Віфсаїда (Галілея) - тому ж місті, звідки були апостоли Петро і Андрій. Він належав до тих, кого Ісус покликав безпосередньо: "І, знайшовши Пилипа, Ісус промовляє до нього: йди за мною". Таким чином, він став одним із перших місіонерів, підтверджуючи віру ще до початку публічної діяльності Ісуса.
Після Зішестя Святого Духа Пилип вирушив на проповідь. Його супутником у місіях був апостол Варфоломій. Вони проповідували разом у місті Ієраполі, де зіткнулися з жорстоким опором язичницького населення. За переказами, в Ієраполі Пилипа схопили вороже налаштовані язичники. Його піддали жорстоким тортурам і розіп'яли вниз головою. Навіть у муках він продовжував молитися і навертати присутніх. Після його смерті частина жителів міста увірувала в Христа.
Що не можна робити 11 жовтня
- Не слід залишати дім без охорони - побутувала віра, що в цей період активізуються нечисті сили і злі духи, які можуть "зайти в дім".
- Не рекомендується вирушати в далеку дорогу - це "перелом осені", час, коли природа готується до зими, а дороги стають невпевненими.
- Не бажано починати нові важливі справи, бо вони можуть "зависнути" до весни.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна, тиха і безвітряна погода - до м'якої і малосніжної зими;
- листя ще міцно тримається на деревах - зима прийде пізно;
- вітряний або дощовий день - чекайте на сувору і затяжну зиму;
- листя з берези повністю опало - буде рання і холодна зима;
- ранковий туман стелиться по землі - до довгого потепління навесні.
У народі 11 жовтня носило назву Пилип Листопадник. Бо в цей час активно опадає листя, а осінь переходить у свою пізню фазу. Часто казали: "Прийшов Пилип - осінь листям укрив".
Іменини 11 жовтня
Які завтра іменини: Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда.
Талісманом людини, народженої 11 жовтня, є шпінель. Ще за Київської Русі цей камінь застосовували як лікувальний засіб. Вважалося, що шпінель здатний зупиняти кровотечі та полегшити при пораненнях.
