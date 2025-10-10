Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 13 жовтня.

https://glavred.net/economics/beshenyy-skachok-dollara-i-padenie-evro-nbu-dal-novyy-kurs-valyut-na-13-oktyabrya-10705418.html Посилання скопійоване

Курс валют на 13 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 13 жовтня

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 13 жовтня

Національний банк України знизив офіційний курс євро та злотого, а курс долара різко підняв на 13 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 10 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,60 грн/дол., що на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро незначно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,10 грн/євро, що на 10 копійок менше, ніж 10 жовтня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

Курс злотого на 13 жовтня

10 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,33 грн/злот. Але 13 жовтня курс трохи змінився - 11,29. Таким чином гривня посилила позиції на 4 копійки.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Більше про курс валют:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред