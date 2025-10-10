Рус
Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

Ангеліна Підвисоцька
10 жовтня 2025, 16:34
НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 13 жовтня.
Курс валют на 13 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України знизив офіційний курс євро та злотого, а курс долара різко підняв на 13 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 10 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,60 грн/дол., що на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро незначно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,10 грн/євро, що на 10 копійок менше, ніж 10 жовтня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

Курс злотого на 13 жовтня

10 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,33 грн/злот. Але 13 жовтня курс трохи змінився - 11,29. Таким чином гривня посилила позиції на 4 копійки.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Предки могли бути іспанцями: які прізвища вказують на цікаве коріння роду

09:55

Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

09:15

Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

