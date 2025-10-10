Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

Даяна Швець
10 жовтня 2025, 16:36
958
Опитування показують, що громадяни Польщі підтримують ідею закриття неба над Україною.
Путин, Дрон, Польша
У Польщі прокоментували збиття ворожих цілей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот из видео, kremlin.ru

Коротко:

  • Польща підтримує ідею, щоб сусідні країни допомагали Україні збивати російські ракети та дрони
  • Однак для реалізації потрібне офіційне рішення НАТО, оскільки Польща є членом Альянсу

Польща висловила готовність підтримати ініціативу, за якою сусідні держави могли б допомагати Україні збивати російські ракети та безпілотники. Втім, реалізація цього задуму можлива лише після ухвалення відповідного рішення НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Новини.Live.

Під час розмови із журналістами Сікорського запитали про перспективи закриття неба Україною. За його словами, соціологічні опитування в Польщі демонструють, що більшість громадян країни підтримують таку ідею.

відео дня

"Але Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку НАТО", - звернув увагу він.

Він також зазначив, що після останніх повітряних інцидентів, коли російські ракети та дрони порушували повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії, обговорення цієї теми на міжнародному рівні значно активізувалося.

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії Україна неодноразово зверталася до партнерів із проханням закрити небо або створити хоча б часткову безпольотну зону. Це дозволило б ефективніше захищати цивільну інфраструктуру від ракетних атак.

Попри те, що за останні роки Україна отримала від партнерів велику кількість систем ППО, їх усе ще недостатньо, щоб прикрити всю територію країни.

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Атака Росії на Україну 10 жовтня - що відомо

Главред розповів про те, що РФ завдала по Україні масованого удару, запустивши понад 450 дронів і 30 ракет. Атаки торкнулися кількох регіонів, зокрема Києва, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Полтавської області. Внаслідок цих ударів є жертви серед населення та значні руйнування. Основною ціллю російських окупантів була енергетична інфраструктура зазначених областей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що нічна атака на місто відбулася у кілька хвиль. Спочатку, протягом години, Запоріжжя атакували дрони "Шахед". Близько 4-ї години ранку ворог продовжив обстріл, застосувавши крилаті ракети та керовані авіабомби (КАБ).

На жаль, один із російських ударів по Запоріжжю призвів до загибелі 7-річного хлопчика. Його батько раніше провів три роки у полоні. Трагедія сталася у будинку, який родина придбала лише кілька місяців тому. Наразі медики борються за життя батьків загиблої дитини, які отримали поранення.

Щодо енергетичної безпеки, генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко також зробив важливу заяву. Він запевнив, що Росія не зможе позбавити Україну світла і тепла протягом цієї зими, незважаючи на обстріли.

Більше важливих новин:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Туск новини Польщі ПВО дрони Сикорский МЗС Польщі міжнародна політика Польща новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну Кароль Навроцький Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

17:38Війна
Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:36Світ
Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

16:34Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

Останні новини

18:13

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

17:50

Пенсіонерам готують надбавку: на кого чекає підвищення і що відомо про терміни

17:38

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

17:34

"Все по-чесному": чоловік співачки MamaRika розкрив її дохід

17:24

Обдирають українців до нитки: ТОП-5 приладів, що споживають найбільше енергії

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
16:43

Готова до смерті: путіністку Шукшину екстрено госпіталізували

16:36

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:34

Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

16:26

РФ залишила без світла сім областей України: де введено жорсткіші відключенняФото

Реклама
16:15

"Причина проста": Ігнат сказав, чому стало складніше збивати дрони

15:52

Востаннє так дешево коштував у 2015: вартість цінного продукту впала до мінімуму

15:50

Зовсім скоро трішки потеплішає: українцям сказали, коли вигляне сонце

15:42

На себе не схожий: Дмитро Комаров пояснив причину раптових змін

15:18

Чому 11 жовтня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

15:09

"Час відповідати": експерт про початок суду над Порошенком за держзраду і продаж Свинарчуком вілли за $4 млн

14:57

Можна "зламати" мозок: лише генії зможуть розгадати головоломку за 4 секунди

14:56

Простий інгредієнт, який змінює все: один секрет робить яєчню ідеальноюВідео

14:30

Більшість водіїв роблять помилку: як не "влетіти" на купівлі б/в авто

14:10

"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

13:58

"Мономах" заявив про інформаційні атаки та назвав їх спробою підірвати довіру до українського бізнесу новини компанії

Реклама
13:49

Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

13:41

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

12:54

Тіна Кароль раптово заговорила про смерть чоловіка: "Цей стан треба полюбити"

12:43

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:22

Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

12:20

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

12:00

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

11:54

"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

11:44

Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператораВідео

11:42

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

11:28

РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

11:25

Виявили пухлину: у РФ екстрено госпіталізували Михайла Шуфутинського

11:08

"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

11:03

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракетФото

Реклама
10:52

Не проїдуть навіть 100 000 кілометрів: які автомобілі дуже швидко ламаються

10:50

Коли дадуть світло українцям після обстрілу: в Кабміні назвали чіткі терміни

10:48

У Росії повідомили про смерть зірки ШансонуВідео

10:33

Чи є загроза блекаутів через обстріли РФ: у ДТЕК зробили важливу заяву

10:25

Пенсію уріжуть до 25%: кому з українців залишать лише чверть виплат

10:24

"Немає винних, тільки смуток": чоловік Лорак заговорив про велику проблемуВідео

10:18

Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоніВідео

09:58

Предки могли бути іспанцями: які прізвища вказують на цікаве коріння роду

09:55

Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

09:15

Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти