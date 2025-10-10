Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

Опитування показують, що громадяни Польщі підтримують ідею закриття неба над Україною.

У Польщі прокоментували збиття ворожих цілей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот из видео, kremlin.ru

Коротко:

Польща підтримує ідею, щоб сусідні країни допомагали Україні збивати російські ракети та дрони

Однак для реалізації потрібне офіційне рішення НАТО, оскільки Польща є членом Альянсу

Польща висловила готовність підтримати ініціативу, за якою сусідні держави могли б допомагати Україні збивати російські ракети та безпілотники. Втім, реалізація цього задуму можлива лише після ухвалення відповідного рішення НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Новини.Live.

Під час розмови із журналістами Сікорського запитали про перспективи закриття неба Україною. За його словами, соціологічні опитування в Польщі демонструють, що більшість громадян країни підтримують таку ідею.

"Але Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку НАТО", - звернув увагу він.

Він також зазначив, що після останніх повітряних інцидентів, коли російські ракети та дрони порушували повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії, обговорення цієї теми на міжнародному рівні значно активізувалося.

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії Україна неодноразово зверталася до партнерів із проханням закрити небо або створити хоча б часткову безпольотну зону. Це дозволило б ефективніше захищати цивільну інфраструктуру від ракетних атак.

Попри те, що за останні роки Україна отримала від партнерів велику кількість систем ППО, їх усе ще недостатньо, щоб прикрити всю територію країни.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Атака Росії на Україну 10 жовтня - що відомо

Главред розповів про те, що РФ завдала по Україні масованого удару, запустивши понад 450 дронів і 30 ракет. Атаки торкнулися кількох регіонів, зокрема Києва, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Полтавської області. Внаслідок цих ударів є жертви серед населення та значні руйнування. Основною ціллю російських окупантів була енергетична інфраструктура зазначених областей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що нічна атака на місто відбулася у кілька хвиль. Спочатку, протягом години, Запоріжжя атакували дрони "Шахед". Близько 4-ї години ранку ворог продовжив обстріл, застосувавши крилаті ракети та керовані авіабомби (КАБ).

На жаль, один із російських ударів по Запоріжжю призвів до загибелі 7-річного хлопчика. Його батько раніше провів три роки у полоні. Трагедія сталася у будинку, який родина придбала лише кілька місяців тому. Наразі медики борються за життя батьків загиблої дитини, які отримали поранення.

Щодо енергетичної безпеки, генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко також зробив важливу заяву. Він запевнив, що Росія не зможе позбавити Україну світла і тепла протягом цієї зими, незважаючи на обстріли.

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

