У Путіна розкрили плани щодо наступу на півночі Харківської області

Російські окупанти будують плани щодо подальшого захоплення українських територій, що підтвердив кремлівський рупор Дмитро Пєсков пропагандистам.

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Поки Пєсков мріє про санітарну зону, ЗСУ вибивають окупантів з півночі Харківщини / Колаж: Главред, фото: скріншот Telegram-канал В. Залужного

Війська агресора Росії мають намір продовжити наступ на півночі Харківської області, оскільки, як і раніше, "хочуть" створювати так звану санітарну зону біля кордонів із Бєлгородською областю. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

В ефірі пропагандистського каналу Россия 1 він звинуватив Україну в обстрілах Бєлгородської області і сказав, що, мовляв, санітарна зона створюватиметься і надалі.

"Триває робота зі створення буферної зони, санітарної зони. Ця робота триває. Зрозуміло, поки ми не убезпечимо Шебекине, Бєлгородську область, інші наші області від таких варварських обстрілів, ця робота (зі створення санітарної зони) не припиниться", - додав Пєсков. відео дня

Також він, як і Путін, вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу з приводу того, що нібито "точка неповернення" зовсім близько, і йде, мовляв, нагнітання напруженості.

"Ми бачимо, як країни колективного Заходу - США, Франція, інші європейські країни - постійно нагнітають напруженість, провокують напруженість, виходять на нові витки ескалації. Звичайно, це не може все відбуватися без відповіді Росії. РФ буде відстоювати свої інтереси і буде добиватися всіма можливими засобами досягнення цілей СВО (так у РФ називають війну проти України)", - підкреслив у пропагандистському стилі Дмитро Пєсков.

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