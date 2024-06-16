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У Путіна розкрили плани щодо наступу на півночі Харківської області

Андрій Ганчук
16 червня 2024, 19:20
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Російські окупанти будують плани щодо подальшого захоплення українських територій, що підтвердив кремлівський рупор Дмитро Пєсков пропагандистам.
Пєсков, ЗСУ
Поки Пєсков мріє про санітарну зону, ЗСУ вибивають окупантів з півночі Харківщини / Колаж: Главред, фото: скріншот Telegram-канал В. Залужного

Війська агресора Росії мають намір продовжити наступ на півночі Харківської області, оскільки, як і раніше, "хочуть" створювати так звану санітарну зону біля кордонів із Бєлгородською областю. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

В ефірі пропагандистського каналу Россия 1 він звинуватив Україну в обстрілах Бєлгородської області і сказав, що, мовляв, санітарна зона створюватиметься і надалі.

"Триває робота зі створення буферної зони, санітарної зони. Ця робота триває. Зрозуміло, поки ми не убезпечимо Шебекине, Бєлгородську область, інші наші області від таких варварських обстрілів, ця робота (зі створення санітарної зони) не припиниться", - додав Пєсков.

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Також він, як і Путін, вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу з приводу того, що нібито "точка неповернення" зовсім близько, і йде, мовляв, нагнітання напруженості.

"Ми бачимо, як країни колективного Заходу - США, Франція, інші європейські країни - постійно нагнітають напруженість, провокують напруженість, виходять на нові витки ескалації. Звичайно, це не може все відбуватися без відповіді Росії. РФ буде відстоювати свої інтереси і буде добиватися всіма можливими засобами досягнення цілей СВО (так у РФ називають війну проти України)", - підкреслив у пропагандистському стилі Дмитро Пєсков.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

ЗСУ відбили першу хвилю атаки РФ на Харківщині, але ворог готує і другу, вважає майор запасу Олексій Гетьман. Окупанти створили два плацдарми, і ймовірно, спробують їх розширити.

Війська РФ на півночі Харківщини потрапили в оточення, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ворог заблокований на території агрегатного заводу у Вовчанську. Наступ окупантів у стані застою.

ЗСУ перехоплюють ініціативу в Харківській області, сказав командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, українські військові здійснили низку успішних контратак у районі населених пунктів Стрілече, Глибоке і в місті Вовчанськ.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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Кремль Харківська область Дмитро Пєсков війна Росії та України Білгородська область
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