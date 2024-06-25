"Ситуація складається на нашу користь": ЗСУ повертають території Харківщини

ЗСУ продовжують потужні контратаки на Харківщині, тож поступово ініціатива переходить на нашу сторону, що сприяє майбутньому звільненню захоплених територій.

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ЗСУ контратаками поступово відбивають захоплені ворогом території Харківщини / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБ, Генштаб ЗСУ

На Харківщині в районі населеного пункту Липці все ще тривають бойові дії, однак ні про які прориви окупантів мова не йде. А Сили Оборони успішно контратакують, що дозволяє поступово відбивати позиції в армії РФ.

Як розповів депутат Харківської міської ради Артем Ревчук в етері Еспресо, в напрямку Липців зараз ситуація складається на користь ЗСУ. Він також наголосив на нещодавніх кадрах з російським військовополоненим, який розповів про посадки біля Липців, що всіяні знищеними окупантами.

ЗСУ продовжують діяти в напрямку зачистки територій Харківщини, що дозволить не лише очистити регіон від ворожих військ, а й відновити безпеку як і для Харкова, так і для маленьких селищ.

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"Я маю надію, що ми зможемо звільнити захоплену ворогом територію Харківщини. Втім, нам потрібно думати не лише про кордон Харківської області, а й про те, як створити безпечну зону для наших громадян. Це стосується як Харкова, так і маленьких містечок та селищ Харківщини", - сказав Ревчук.

Хто такий Артем Ревчук? Артем Ревчук - депутат Харківської міської ради 8 скликання, заступник голови постійної комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, Сили оборони України змогли відновити деякі втрачені позиції та контратакувати у місті Вовчанськ Харківської області.

Напередодні Збройні сили України розбили загарбницькі плани російських окупантів на півночі Харківської області. Вони зазнають величезних втрат в живій силі, бронетехніці, в озброєнні.

Стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не може просуватися далі. Війська РФ втрачають особовий склад у безуспішних атаках.

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