Улюблений овоч українців шалено подорожчав - за тиждень ціни підскочили на 51%

Скорочення пропозиції та високий попит призвели до стрімкого росту цін.

https://glavred.net/economics/lyubimyy-ovoshch-ukraincev-bezumno-podorozhal-za-nedelyu-ceny-podskochili-na-51-10705457.html Посилання скопійоване

Тепличні томати дорожчають / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Ціни на тепличні помідори зросли до 50–60 грн/кг

Попит залишається високим, а пропозиція зменшилася

Вартість помідорів ще на 20% нижча, ніж торік у жовтні

Наприкінці цього тижня в Україні суттєво зросли ціни на тепличні помідори. Наразі їх реалізують в межах 50-60 грн за кілограм, що в середньому на 51% дорожче, ніж минулої п’ятниці. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

За даними експертів, причиною стрибка цін стало різке скорочення пропозиції на внутрішньому ринку, тоді як попит на помідори залишається стабільно високим. Виробники пояснюють, що через похолодання по всій території країни вибірки томатів у теплицях помітно зменшилися, особливо у фермерських господарствах із сезонними конструкціями.

відео дня

Багато дрібних виробників фактично завершили сезон і зараз продають залишки врожаю переважно дрібним гуртом. При цьому якість помідорів у продажу погіршилася.

Навіть великі тепличні комбінати, які працюють у стаціонарному режимі, повідомляють про зниження обсягів збору. Вони змушені реалізовувати продукцію меншими партіями, що додатково впливає на ринкову вартість.

Аналітики прогнозують, що тенденція до подорожчання продовжиться й наступного тижня. Попит на помідори залишається активним, зокрема з боку торгових мереж, які формують запаси перед похолоданням.

Попри нинішнє зростання, ціни на тепличні томати все ще приблизно на 20% нижчі, ніж були в аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти впродовж жовтня - прогноз експерта

Впродовж жовтня 2025 року очікується здорожчання плодових на 5-7% порівняно з нинішніми цінами. За словами головного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Інни Сало, на формування цін істотно впливають обсяги постачання, витрати на зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Науковиця зазначає, що ціни на салатні овочі в жовтні, через сезонне зниження пропозиції, можуть зрости до 15%. Вартість плодових залежить від обсягів товарної пропозиції, що сильно впливає погодні умови, а також від логістики.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на рис у країнах Азії впали до найнижчого рівня за 10 років - до $355 за тонну, повідомляє Bloomberg. Здешевлення експорту з Таїланду може знизити вартість рису в багатьох країнах Азії, Африки та Близького Сходу.

Також в Україні огірки дорожчають четвертий тиждень поспіль через різке скорочення пропозиції. Ціни за тиждень зросли на 66% і нині становлять 65–80 грн/кг.

Крім цього, цього року ціни на каву можуть зрости до 20% через падіння виробництва в ключових регіонах, особливо в Бразилії. Оптова ціна арабіки вже перевищила 4 долар, тоді як на початку 2024 року вона коштувала близько 2 доларів.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред