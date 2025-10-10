На себе не схожий: Дмитро Комаров пояснив причину раптових змін

Ведучий здивував шанувальників змінами у зовнішності.

Дмитро Комаров показався після схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Ви дізнаєтесь:

Дмитро Комаров значно змінився зовні

Як ведучий зміг схуднути

Український журналіст Дмитро Комаров нещодавно вразив прихильників своїм зовнішнім виглядом. Відомий телеведучий змінився до невпізнання через значне схуднення. Комаров пояснив причини таких різких змін у ефірі "Сніданку з 1+1".

Дмитро поділився, що під час зйомок шоу "Світ навиворіт" він відвідав Інститут геронтології, щоб визначити свій біологічний вік. Результати цих досліджень не сподобались ведучому.

Дмитро Комаров вирішив сісти на дієту / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Перший раз мені дуже не сподобався результат, я був набагато старшим", — зізнався Комаров.

Після таких невтішних результатів ведучий вирішив взяти себе в руки і кардинально змінити свій спосіб життя. Він додав у свою рутину спорт, змінив харчування та навіть прибрав зі свого раціону деякі продукти.

Дмитро Комаров вирішив зберегти молодість / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"А потім я провів певну роботу – харчування правильне, спорт – і знизив цей вік. Тобто це можливо. Усе дуже просто: цукор, дріжджі й хліб – прибрати", — розкрив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

Про персону: Дмитро Комаров Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

