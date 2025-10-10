Рус
Холоднеча з дощем накриють Україну: як зміниться погода найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
10 жовтня 2025, 19:33
Погода у Львові 11 жовтня буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до +5 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні 11 жовтня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 11-12 жовтня у більшості областей будуть дощі, туман та мряка. Температура повітря буде прохолодною у суботу. Вдень температура повітря опуститься до 8-13 градусів тепла. У неділю буде трохи тепліше - 13-18 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: ventusky

Погода 11 жовтня

В Україні 11 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують в Україні невеликі дощі. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 11 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: meteoprog

Погода 11 жовтня у Києві

У Києві 11 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

