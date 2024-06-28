РФ може відкрити нову гарячу точку в Харківській області: у США розкрили деталі

Окупанти агресора Росії можуть спробувати розширити фронт на півночі Харківської області, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Окупанти можуть загострити ситуацію на Золочівському напрямку - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські окупанти можуть відкрити нову гарячу точку на півночі Харківської області. Диверсійно-розвідувальна група противника днями провела штурм кордону на Золочівському напрямку на північному заході від Харкова. Поки що окупанти там наступу не розпочали. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що в Генштабі ЗСУ заявили про відбиття ворожого штурму біля села Сотницький Козачок на північному заході від Золочева. У Держприкордонслужбі уточнили, що ДРГ росіян перейшла на українську територію поблизу цього населеного пункту.

Один із так званих російських воєнкорів говорив, що окупанти, судячи з усього, намагаються вивчити українську оборону в цьому районі, а напад там - частина "планів" РФ зі створення оперативної невизначеності вздовж кордону на північному сході України.

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Також спостерігачі згадали про заяву президента Зеленського 26 травня щодо підготовки ворожих сил до нового наступу і концентрацію угруповання за 90 км на північний захід від Харкова. Ворог може піти на операцію на південь - у напрямку Золочева - або на захід Сумської області.

"Ця оперативна неоднозначність є частиною зусиль Росії щодо подальшого фіксування і перетягування українських сил уздовж ширшого фронту на півночі Харківської області", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Російське угруповання військ у 30 тисяч окупантів зав'язло у Вовчанську, написали журналісти Forbes. Бійці Сил оборони України, ймовірно, розгромили там елітну бригаду ВДВ окупантів. Ворог потрапив у пастку на хімічному заводі і навряд чи там довго протримається.

Війська РФ провели атаки поблизу села Сотницький Козачок на півночі Харківщини, розповіли у Deep State. Ворог діяв не лінійними підрозділами, а силами ДРГ.

Наступ на Харківщині загрожує для РФ катастрофою, пише Bild. Окупанти не досягли своїх "цілей" і тепер їм доводиться перекидати на північ області війська з інших напрямків. У росіян дефіцит військової техніки, а Сили оборони завдають по ворожих військах болючих ударів.

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