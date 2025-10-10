Рус
Пенсіонерам готують надбавку: на кого чекає підвищення і що відомо про терміни

Олексій Тесля
10 жовтня 2025, 17:50
Індексація торкнеться тільки базової частини пенсії, без урахування надбавок і доплат.
Українцям повідомили про підвищення пенсій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Індексація торкнеться тільки базової частини пенсії, без урахування надбавок
  • Мінімальна пенсія зросте з 2361 грн до 2595 грн
  • Розмір індексації у 2026 році залежатиме від інфляції та рішень КМУ

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня 2026 року. Її головна мета - компенсувати інфляцію і зберегти купівельну спроможність пенсіонерів, однак надбавку отримають не всі.

Індексація торкнеться тільки базової частини пенсії, без урахування надбавок і доплат, і не поширюватиметься на одержувачів так званих "спеціальних" пенсій і тих, хто вийшов на пенсію у 2024-2025 роках. Їхні виплати вже розраховані за поточними економічними умовами, пише УНІАН.

Розмір підвищення поки невідомий - уряд визначить його ближче до дати. Згідно з проєктом держбюджету, на пенсійне забезпечення 2026 року заплановано 1,27 трлн гривень - на 123,4 млрд більше, ніж торік. При цьому мінімальна пенсія зросте з 2361 грн до 2595 грн - це одне з небагатьох гарантованих збільшень.

Важливо: пенсії по інвалідності автоматично не індексуються, якщо це не передбачено окремими постановами.

Окремо від березневої індексації, раз на два роки, 1 квітня, проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Цей процес враховує додатковий стаж і можливе зростання зарплати. Перерахунок відбувається автоматично, але за бажання пенсіонер може подати заяву самостійно, якщо дворічний термін уже минув.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
/ Главред - інфографіка

Підвищення пенсій - думка юристів

Як пояснює юрист Іван Хомич, за кожен рік понаднормового стажу додається 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наприклад, сьогодні це 23,61 грн за рік.

Однак, як підкреслює фахівець, основний фактор, що впливає на розмір пенсії - це рівень офіційної зарплати. Навіть за великого стажу, якщо доходи були низькими, істотного збільшення чекати не варто, оскільки нинішня формула розрахунку робить наголос на заробіток.

Хомич також нагадав: закон гарантує, що після перерахунку сума пенсії не може бути зменшена - вона або залишається незмінною, або збільшується. Це стосується як індексації, так і перегляду пенсій працюючим пенсіонерам.

До чого готуватися пенсіонерам

Розмір індексації 2026 року залежатиме від інфляції, рішень Кабміну та фінансових можливостей бюджету. А тим, хто продовжує працювати офіційно, перерахунок може стати хорошим способом підвищити дохід, особливо за умови гідної зарплати.

Підвищення пенсій: що говорять у ПФУ

Голова Пенсійного фонду України Євген Капінус повідомив, що українське пенсійне законодавство передбачає поетапне збільшення виплат для різних груп населення.

Насамперед ідеться про індексацію пенсій. У 2025 році вона склала 11,5%, а наступний перегляд заплановано на березень 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати педагогам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.

