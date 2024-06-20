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В окупантів Путіна дві "цілі" в Харківській області: офіцер НГУ розкрив деталі

Андрій Ганчук
20 червня 2024, 12:28
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Ворог зібрався перекинути на північ Харківської області "підрозділи Кадирова", щоб війська РФ не залишали позиції, розповів Віталій Литвин.
війська РФ, Харківська область
Ворог має намір перекинути на північ Харківщини морську піхоту - офіцер / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські окупанти, як і раніше, планують захопити додаткові території на півночі Харківської області або закріпитися на тих землях, які вони вже захопили. Ворог має намір перекинути туди морську піхоту і бойовиків Кадирова. Про це заявив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України Віталій Литвин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни постійно змінюють свою тактику ведення боїв і мають намір "перекинути ще додаткові сили, а саме морську піхоту".

"Зараз на тому напрямку перебувають як Десантно-штурмові війська Російської Федерації, так і мотострілецькі полки. Також, бачите, вони ще хочуть застосувати туди додаткові підрозділи своїх фахівців - це саме морську піхоту. Тобто ворог не залишає цього і хоче використати, можливо, якусь новітню тактику морської піхоти саме в нас на Харківщині", - зазначив Литвин.

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Також він додав, що на Харківський напрямок окупанти хочуть перекинути ще й "підрозділи Кадирова". В умови низького морально-психологічного стану російських військових кадирівці мають стежити, щоб окупанти не залишали зайнятих позицій.

"Ці підрозділи застосовуються здебільшого для контролю основних військ Російської Федерації, які мають дуже низький морально-психологічний стан, щоб просто їхні колеги, наш ворог, просто не залишав позиції, не тікав із тих позицій, а кадирівці їх контролювали", - наголосив Віталій Литвин.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Раніше у Путіна розкрили плани щодо наступу на півночі Харківської області. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков сказав, що окупанти намагатимуться створити "буферну зону" і не відмовляються, мовляв, від реалізації своїх завдань.

Росіяни намагаються пробитися до височини на Харківщині, розповів військовий експерт Сергій Згурець. За його словами, противник ставить для себе завдання розколоти українське угруповання на дві частини, щоб вести наступ у напрямку Борової Харківської області.

Сили оборони звільнили деякі території на Харківщині, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Ймовірно, йдеться про населений пункт Тихе, а також райони у південній і центральній частинах села Стариця біля Вовчанська.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто в Україні, Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району.

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