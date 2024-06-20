В окупантів Путіна дві "цілі" в Харківській області: офіцер НГУ розкрив деталі

Ворог зібрався перекинути на північ Харківської області "підрозділи Кадирова", щоб війська РФ не залишали позиції, розповів Віталій Литвин.

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Ворог має намір перекинути на північ Харківщини морську піхоту - офіцер / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські окупанти, як і раніше, планують захопити додаткові території на півночі Харківської області або закріпитися на тих землях, які вони вже захопили. Ворог має намір перекинути туди морську піхоту і бойовиків Кадирова. Про це заявив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України Віталій Литвин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни постійно змінюють свою тактику ведення боїв і мають намір "перекинути ще додаткові сили, а саме морську піхоту".

"Зараз на тому напрямку перебувають як Десантно-штурмові війська Російської Федерації, так і мотострілецькі полки. Також, бачите, вони ще хочуть застосувати туди додаткові підрозділи своїх фахівців - це саме морську піхоту. Тобто ворог не залишає цього і хоче використати, можливо, якусь новітню тактику морської піхоти саме в нас на Харківщині", - зазначив Литвин. відео дня

Також він додав, що на Харківський напрямок окупанти хочуть перекинути ще й "підрозділи Кадирова". В умови низького морально-психологічного стану російських військових кадирівці мають стежити, щоб окупанти не залишали зайнятих позицій.

"Ці підрозділи застосовуються здебільшого для контролю основних військ Російської Федерації, які мають дуже низький морально-психологічний стан, щоб просто їхні колеги, наш ворог, просто не залишав позиції, не тікав із тих позицій, а кадирівці їх контролювали", - наголосив Віталій Литвин.

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