"Виходжу заміж": Леся Нікітюк заговорила про дату весілля

Леся Нікітюк проговорилась про весілля з нареченим-військовим.

Леся Нікітюк виходить заміж / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк заговорила про особисте життя

Коли відбудеться весілля ведучої

Українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано натякнула на дату свого весілля. Під час нового випуску шоу "Хто зверху?" знаменитість зробила зізнання, яке не залишило байдужими її шанувальників.

У розважальному раунді чоловічій команді поставили запитання: скільки відсотків жінок вважають дивним, якщо 40-річний чоловік ніколи не був одружений. Саме тоді співачка й блогерка Даша Астаф’єва звернулася до Лесі, поцікавившись її особистою думкою.

Леся Нікітюк заручена з військовим / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Звичайно, тому я за 28-річного і виходжу заміж… за 29-річного. А, вже тоді буде 30-річний", — відповіла з усмішкою Нікітюк.

Зірка також згадала про свого коханого — військовослужбовця Дмитра Бабчука, якого нещодавно вперше згадала в ефірі.

"Молодий і красивий — це мій чоловік, Володю", — жартома сказала ведуча.

Леся Нікітюк може зіграти весілля наступного року / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Якщо вірити словам телеведучої, весілля може відбутися не раніше літа наступного року. Шанувальники припускають, що саме тоді пара офіційно узаконить свої стосунки.

Леся Нікітюк — особисте життя

Восени 2024 року Леся Нікітюк підтвердила, що перебуває у стосунках з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року пара заручилася під час відпочинку. Незабаром після цього стало відомо, що Леся вагітна. 15 червня 2025 року телеведуча вперше стала мамою, народивши сина.

Раніше Главред повідомляв, що наречений Лесі Нікітюк зізнався, як військова служба змінила його здоров'я. У військового є проблеми в поперековому відділі хребта. Там у Бабчука налічується цілих сім протрузій. Крім того, він втратив багато ваги.

Також українська акторка Віталіна Біблів прокоментувала акторські здібності ведучої Лесі Нікітюк. Вона зазначила, що ведуча прекрасно вжилася в роль, і показала на екрані саме те, що зараз необхідно українському глядачеві.

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

