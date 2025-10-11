Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

Олексій Тесля
11 жовтня 2025, 03:32
3
Можлива розплавлена область могла б досягти радіусу близько 400 км, при цьому тепловиділення сягало б потужності приблизно 20 терават.
Земля
У центрі Землі може накопичуватися темна матерія / Колаж Главред, фото Pexels/Daniel Torobekov, Pixabay/ndqpestana2013

Головне:

  • Частинки темної матерії можуть накопичуватися в центрі Землі
  • Температура в центрі Землі може призвести до розплавлення ядра

Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі висунули гіпотезу, згідно з якою частинки темної матерії можуть накопичуватися в центрі Землі, вивільняючи при цьому тепло, здатне розплавити її ядро.

Згідно з розрахунками вчених, якщо в ядрі планети стикаються частинки й античастинки темної матерії - гіпотетичної речовини, на частку якої припадає понад 80% маси Всесвіту - то в процесі анігіляції вони вивільняють енергію. Ця енергія, найімовірніше, трансформується в тепло, повідомляє IFLScience.

відео дня

Якщо такого тепла виявиться достатньо, температура в центрі Землі може перевищити тиск, що утримує ядро в твердому стані, і призвести до його часткового розплавлення. Вчені метафорично назвали це гіпотетичне явище "темним пеклом".

За їхніми підрахунками, можлива розплавлена область могла б сягнути радіусу близько 400 км, при цьому тепловиділення досягало б потужності приблизно 20 терават. Для порівняння, розмір внутрішнього ядра Землі становить близько 2500 км і, за сучасними уявленнями, воно залишається твердим. Його висока температура зазвичай пояснюється радіоактивним розпадом елементів, таких як уран і торій, а не анігіляцією темної матерії.

Автори дослідження також підкреслюють, що їхня теорія спирається на певні припущення щодо властивостей темної матерії, які поки що не підтверджені. Наприклад, якщо темної матерії значно більше, ніж її антипарних частинок, то анігіляція відбуватиметься рідко, а виділення енергії - мінімальним.

Крім того, якщо більша частина енергії, що вивільняється, йде у вигляді нейтрино - частинок, які слабко взаємодіють із речовиною, - тепловий ефект може бути практично непомітний і важкодоступний для виявлення.

Зони ризику: думка вченого

Доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь прокоментував потенційні сейсмічні ризики для країни. За його словами, більшість відчутних землетрусів, що фіксуються на території України, приходять із Вранчанської зони.

Крім цього, він вказав на Крим і акваторію Чорного моря як на регіони з підвищеним рівнем сейсмічної небезпеки. Також до активних у цьому відношенні зон належить і Карпатський регіон, де теж можливі підземні поштовхи.

Раніше повідомлялося про те, що Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси. Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Нагадаємо, що у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Більше новин:

Про джерело: IFLScience

IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт.

Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

00:20Україна
"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФ

"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФ

23:47Україна
Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Гороскоп на сьогодні 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп на сьогодні 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Останні новини

03:32

"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

02:30

Чому не варто купувати готовий тертий сир: вказано небезпечну причину

01:43

Мрія кожної жінки: найтурботливіші чоловіки серед знаків зодіаку

00:20

Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

10 жовтня, п'ятниця
23:58

Синій знак з трьома смугами і купою стрілок з'явився на дорогах: що він означає

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
23:47

"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФВідео

22:53

Переломний момент для чотирьох знаків зодіаку: вони скоро здійснять свої мрії

22:50

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:32

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Реклама
21:22

Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

21:01

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йомуВідео

20:43

"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

20:32

"Проводиться евакуація": окупанти просунулися в Запорізькій області

20:06

"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФВідео

19:48

Диво природи з’являється раз на 10 років: де в Україні знахидиться озеро-привид

19:37

Український режисер-постановник та телеведучий Євген Синельников зустрівся з дітьми, батьки яких загинули через війну

19:33

Холоднеча з дощем накриють Україну: як зміниться погода найближчим часом

19:20

Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

19:17

Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

19:10

Коли РФ готує повторні удари по УкраїніПогляд

Реклама
18:38

Улюблений овоч українців шалено подорожчав - за тиждень ціни підскочили на 51%

18:27

В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії

18:25

Що буде, якщо залишити в будинку безлад: суворі прикмети 11 жовтня

18:13

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

17:50

Пенсіонерам готують надбавку: на кого чекає підвищення і що відомо про терміни

17:38

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

17:34

"Все по-чесному": чоловік співачки MamaRika розкрив її дохід

17:24

Обдирають українців до нитки: ТОП-5 приладів, що споживають найбільше енергії

16:43

Готова до смерті: путіністку Шукшину екстрено госпіталізували

16:36

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:34

Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

16:26

РФ залишила без світла сім областей України: де введено жорсткіші відключенняФото

16:15

"Причина проста": Ігнат сказав, чому стало складніше збивати дрони

15:52

Востаннє так дешево коштував у 2015: вартість цінного продукту впала до мінімуму

15:50

Зовсім скоро трішки потеплішає: українцям сказали, коли вигляне сонце

15:42

На себе не схожий: Дмитро Комаров пояснив причину раптових змін

15:18

Чому 11 жовтня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

15:09

"Час відповідати": експерт про початок суду над Порошенком за держзраду і продаж Свинарчуком вілли за $4 млн

14:57

Можна "зламати" мозок: лише генії зможуть розгадати головоломку за 4 секунди

14:56

Простий інгредієнт, який змінює все: один секрет робить яєчню ідеальноюВідео

Реклама
14:30

Більшість водіїв роблять помилку: як не "влетіти" на купівлі б/в авто

14:10

"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

13:58

"Мономах" заявив про інформаційні атаки та назвав їх спробою підірвати довіру до українського бізнесу новини компанії

13:49

Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

13:41

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти