"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі висунули гіпотезу, згідно з якою частинки темної матерії можуть накопичуватися в центрі Землі, вивільняючи при цьому тепло, здатне розплавити її ядро.

Згідно з розрахунками вчених, якщо в ядрі планети стикаються частинки й античастинки темної матерії - гіпотетичної речовини, на частку якої припадає понад 80% маси Всесвіту - то в процесі анігіляції вони вивільняють енергію. Ця енергія, найімовірніше, трансформується в тепло, повідомляє IFLScience.

Якщо такого тепла виявиться достатньо, температура в центрі Землі може перевищити тиск, що утримує ядро в твердому стані, і призвести до його часткового розплавлення. Вчені метафорично назвали це гіпотетичне явище "темним пеклом".

За їхніми підрахунками, можлива розплавлена область могла б сягнути радіусу близько 400 км, при цьому тепловиділення досягало б потужності приблизно 20 терават. Для порівняння, розмір внутрішнього ядра Землі становить близько 2500 км і, за сучасними уявленнями, воно залишається твердим. Його висока температура зазвичай пояснюється радіоактивним розпадом елементів, таких як уран і торій, а не анігіляцією темної матерії.

Автори дослідження також підкреслюють, що їхня теорія спирається на певні припущення щодо властивостей темної матерії, які поки що не підтверджені. Наприклад, якщо темної матерії значно більше, ніж її антипарних частинок, то анігіляція відбуватиметься рідко, а виділення енергії - мінімальним.

Крім того, якщо більша частина енергії, що вивільняється, йде у вигляді нейтрино - частинок, які слабко взаємодіють із речовиною, - тепловий ефект може бути практично непомітний і важкодоступний для виявлення.

Зони ризику: думка вченого

Доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь прокоментував потенційні сейсмічні ризики для країни. За його словами, більшість відчутних землетрусів, що фіксуються на території України, приходять із Вранчанської зони.

Крім цього, він вказав на Крим і акваторію Чорного моря як на регіони з підвищеним рівнем сейсмічної небезпеки. Також до активних у цьому відношенні зон належить і Карпатський регіон, де теж можливі підземні поштовхи.

Раніше повідомлялося про те, що Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси. Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Нагадаємо, що у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

