Загроза удару півмільйонного угруповання: розкрито сценарій захоплення Харкова

Для захоплення Харкова окупантам потрібне угруповання до 500 тис. особового складу, вважає Олексій Гетьман.

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/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/alexeyhetman, mil.ru

Російські окупанти намагаються захопити залізничну логістику Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

У коментарі ТСН він нагадав заяви Сергія Лаврова про те, що Харків цікавить окупантів із погляду відсунення ЗСУ.

"Захоплення до 7 травня (день інавгурації Путіна) або до 9 травня Часів Яру - це не дуже заходить у них, а ось Харків, про який вони постійно говорять як про першу столицю України, у розумінні росіян є столицею України, у їхньому розумінні йде війна за столицю України. Для них це суттєво", - каже експерт.

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Водночас він вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, бо розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

"І такі бої можуть тривати місяцями, якщо не роками. Зараз, до 9 травня буде загострення по всій лінії фронту, не тільки на Куп'янському напрямку - на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському. На всіх, бо окупантам потрібні якісь "перемоги". По-перше, до 9 травня, по-друге - поки ще не повністю нам прийшло те озброєння, яке передають нам союзники", - додав Гетьман.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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