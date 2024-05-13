Території їм не потрібні: реальні цілі окупантів у Харківській області

У Харківській області ворог постійно перебував під загрозою проникнення російських добровольців, припускає Іван Тимочко.

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Росіяни пішли у наступ у Харківській області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

Зараз ворог проводить у Харківській області наступальну операцію. Проте, в той же час, він не має сил та засобів захопити Харків, хоч на цьому напрямку загарбники мають тактичні, оперативні та стратегічні завдання.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає 24 канал. За його словами, росіяни мають на меті посіяти паніку в українському суспільстві.

Він зазначив, що потрібно розділяти військову операцію росіян у Харківській області на декілька етапів. Зокрема, на тактичному рівні окупанти намагаються захопити декілька населених пунктів та відсунути лінію ураження, під якою перебуває російський кордон.

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"Ворог постійно перебував під загрозою проникнення російських добровольців або інших диверсійно-розвідувальних груп. Тому на локальному місці постало питання проведення невеликої військової операції. При тих наявних силах, засобах, звичайно, вона розроблялася на цьому напрямку", – сказав Іван Тимочко.

До того ж, на оперативному рівні ворог ставив для себе завдання скувати частину українських резервів, змусити залучити наші війська на цьому напрямку, бо це спричинить навантаження не тільки на військові підрозділи, а й на логістику.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що на стратегічному рівні окупанти мали на меті посіяти паніку в українському суспільстві. Адже, перед цим проводилася масштабна інформаційна кампанія. Бо, у 2022 році, коли у ворога були великі просування, мотивація українців була шаленою. Згодом окупанти відступили. Але зараз, коли російська армія просувається на 3 – 5 кілометрів на території, де й раніше були обстріли, велися локальні бої, у суспільстві поширюються вкиди про "зраду".

"Тобто ворог, проводячи невелику військову тактичного рівня наступальну операцію, зумів нав'язати нашому суспільству, на жаль, з різних обставин враження, що він проводить кампанію рівня 2022 року. Так, бої тривають, на жаль, ворог намагається тиснути. Залучені наші резерви, які могли проводити бойові дії на інших напрямках", – пояснив Тимочко.

Він наголосив, що зараз росіяни ведуть бої на Харківському напрямку не за території, а мети зайти до Харкова у них немає, бо на цьому напрямку у них недостатньо сил та засобів.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

"Окупанти намагаються зробити все, щоб посіяти паніку серед українців. Адже поки в Україні є потужний спротив, то окупанти не можуть досягнути якихось результатів на полі бою", - підсумував Іван Тимочко.

Наступ на Харківщині - останні новини

Російсько-українська війна наближається до найважчого періоду для української оборони через наступ РФ під Харковом. Наступні тижні будуть для ЗСУ "дуже похмурими", вважають опитані NYT військові аналітики.

У генштабі ЗСУ заявили, що у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян вести наступ та просунутися вглиб території України. Українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах, бойові підрозділи посилять.

Моніторинговий канал DeepState підкреслив, що наступ РФ на Харківщині триває. Ворог окупував ще кілька сіл і продовжує наближатися до міста Вовчанськ.

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